Redshark bikes : il invente une planche innovante qui combine vélo électrique, paddle et kayak

Cet été, vous aurez peut-être découvert les joies du paddle ou celles du vélo électrique… Les vacances sont souvent le bon moment pour tenter de nouvelles expériences et profiter d’activités que l’on ne pratique pas le reste de l’année. Et si vous avez apprécié le vélo électrique et le paddle, vous pourriez être séduit par le nouveau modèle de Redshark bikes, qui propose de combiner les deux activités. L’entreprise espagnole a pour la première fois fait parler d’elle en 2018, en proposant un étrange trimaran à pédales qui a été inventé par le PDG de l’entreprise, Joseph Rubau, concepteur de voitures pour Volkswagen et inventeur de la supercar Tramontana dans son ancienne vie de salarié… Découverte du paddle/vélo électrique.

Une revisite du trimaran à pédales ?

Redshark bikes a utilisé son trimaran pour créer son nouvel engin. Les trois coques en fibre de carbone ou polyéthylène faisaient du trimaran, un objet difficile à transporter et à ranger. C’est là qu’intervient le Red Shark Bikes, qui remplace ces coques conjointes par une seule planche à voile gonflable. La cadre ressemble à celui d’un vélo et repose sur une plateforme fixée sur le dessus de cette planche. La partie « vélo » peut donc être retirée quand il est utilisé comme simple paddle. Si le vélo est utilisé pour avancer, il est alors relié à une hélice actionnée par les pédales du vélo, ce dernier étant équipé d’un moteur électrique qui augmente la puissance de pédalage du cycliste.

Paddle, vélo… et kayak aussi !

Si l’on enlève le cadre du vélo, il se transforme donc en planche de paddle. Mais, si on lui ajoute un kit de conversion, il peut aussi devenir un kayak, que l’on « pilotera » donc assis ! Trois modèles sont proposés : Enjoy, Fitness et Adventure. Voici les détails techniques de chacun des modèles :

L’entrée de gamme est le Enjoy, il se dote d’un cadre en polyéthylène haute densité de 8 kg (18 lb), d’un moteur de 150 watts, d’un gouvernail orientable par le guidon et d’un aileron stabilisateur amovible.

Le milieu de gamme, le Fitness, possède les mêmes caractéristiques que le précédent mais peut être équipé d’un moteur de 250 watts.

Enfin, le haut de gamme de ce paddle/vélo électrique est celui baptisé Adventure. Il permet aux utilisateurs de choisir entre les deux moteurs (150 ou 250 watts), s’équipe d’un filet de transport avant et arrière, de deux sacs étanches, d’une sacoche de selle et de guidon, et de supports pour smartphone et canne â pêche.

Combien coûtent-ils ?

Nous ne connaissons pas le prix de cette innovation en France; aux Etats-Unis, le modèle Enjoy est proposé à 3899 $, le modèle Fitness à 4099 $ et le modèle Adventure à 4449 $. Il est donc fort probable que le Red Shark Bikes tourne autour de ces tarifs. On sait en revanche que chacun des trois modèles comprend une bouteille d’eau et son support, un kit de réparation pour la planche gonflable, et une pompe à air manuelle.

Et, en option, on trouve un sac de voyage à roulettes, une pompe à air électrique, un kit de conversion pour kayak et un kit de trottinette électrique sans pédale. Sympa ce nouveau moyen de locomotion non ? Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Red Shark Bikes.