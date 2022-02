Z-Triton : l’étonnant vélo électrique qui se transforme en bateau et/ou en camping-car passe en version 2.0

Pour vos vacances 2023, vous envisagez peut-être de faire le tour de France à vélo, de faire du bateau, en dormant dans un camping-car ? Et si un vélo électrique pouvait vous offrir les trois possibilités en même temps, qu’en diriez-vous ? Cela devrait être possible dès la fin de l’année 2022, puisqu’un véhicule un peu spécial devrait voir le jour. Son nom : le Z-Triton 2.0, un véhicule 3-en-1 amphibie, qui vous conduira sur la route, et sur l’eau… A vous de choisir si vous préférez dormir sur terre ou au beau milieu d’un lac (même si l’on vous conseille plutôt la terre ferme) ! Présentation de cet étonnant véhicule, que l’on ne sait pas trop comment nommer…

D’où nous vient le Z-Triton 2.0 ?

C’est au cycliste et aventurier lettonien Aigars Lauris que nous devons ce véhicule pour le moins original. En 2020, il proposait le premier prototype de son Z-Triton, mais celui-ci nécessitait quelques améliorations afin d’être totalement révolutionnaire. Le designer voulait que son engin permette à tous d’explorer la nature et les éléments au cours de leurs voyages. Après un an et demi consacré à la recherche et au développement, le Z-Triton 2.0 est prêt à affronter le bitume, les eaux d’un lac, le vent dans une plaine… Une petite tiny-house qui roule et qui flotte finalement ? Le concept est absolument génial !

Les testeurs sont enchantés !

Le Z-Triton 2.0 a été testé à Paris, sur le lac Léman, dans les Alpes, à Berlin ou Amsterdam. Tous ceux qui ont le privilège de tester cet engin un brin futuriste se sont réjouis de l’opportunité. Selon Lauris, ils auraient tous reconnu sa fiabilité, sa maniabilité et son utilité. Pouvoir rouler, puis flotter, puis dormir dans un seul véhicule, c’est une petite prouesse technologique, il faut bien le reconnaître.

Quelle différence avec le modèle d’origine ?

Le Z-Triton 2.0 a été rendu plus spacieux grâce à sa conception en fibre de verre et en cadres d’acier comparé au modèle d’origine que nous vous avions présenté dans cet article en 2020. Il utilise également de pièces imprimées en 3D à partir de bouteilles de plastiques recyclées. De plus, il est alimenté par une batterie électrique et pourvu de panneaux solaires afin d’être autonome en énergie. Même si son autonomie n’a pas été communiquée officiellement, il semblerait qu’il puisse assurer 50 kilomètres à vélo et 20 kilomètres en mode « bateau ». Enfin, il se dote d’un siège plus confortable et réglable, et d’un dérailleur à vitesses. Pour le confort et la sécurité, il présente également des suspensions arrière confortables ainsi que des freins à disques hydrauliques. Pour le mode camping-car, il peut accueillir deux personnes pour dormir confortablement… Un peu « collé-serré » tout de même, mais pour un weekend romantique pourquoi pas ?

Combien va-t-il coûter ?

Le Z-Triton 2.0 permettrait de passer du mode vélo ou mode bateau en moins de 5 minutes. La manœuvre se ferait en pliant les roues puis en ajoutant des flotteurs et enfin, en abaissant le moteur depuis la cabine. Le bateau sera commandé depuis celle-ci, comme un vrai bateau en fait. Pour bénéficier de cette étonnante innovation prévue pour l’année 2023, il faudra débourser la somme de 14500€ (les précommandes son ouvertes). A ce prix, vous aurez en plus des ports de chargements USB, une radio Bluetooth, l’indispensable GPS à bord du bateau, et une table pliante pour partager vos repas. Le dernier petit plus : une jardinière pour emporter votre aloé vera ou vos plantes aromatiques !