Il invente une hélice de bateau révolutionnaire (sans axe), beaucoup plus performante et économe en énergie !

Aujourd’hui les bateaux sont équipés de lourdes hélices dans lesquelles peuvent s’accrocher algues ou cordages. Qui plus est, les moteurs à hélices sont de gros consommateurs d’énergie. Ces hélices pourraient bien être rangées bientôt au placard grâce à l’invention de Rémi Champeaux, un Vannetais.

Il a en effet imaginé un système de propulsion électrique avec une hélice sans axe ! Les plaisanciers désireux de moins polluer et d’être plus silencieux pourraient bien être séduits par le moteur de Rémi Champeaux. A la tête de la start-up Hy-generation depuis 2012, son moteur est l’avenir des puissants moteurs thermiques actuels !

Un moteur révolutionnaire

Sur un moteur classique les hélices tournent autour d’un axe, pour celui de Hy-generation, elles tournent toujours, mais à l’intérieur d’une tuyère. Une tuyère, c’est un conduit de section droite variable placé à l’arrière d’un moteur produisant des gaz de combustion chauds qui permet de transformer l’énergie thermique de ceux-ci en énergie cinétique.

« Nous avons tout fait pour optimiser la performance et l’efficacité énergétique. Quand on regarde une hélice classique, on s’aperçoit que l’axe créé une perturbation hydrodynamique. La propulsion circonférentielle est plus performante » explique Rémi Champeaux dans les colonnes de Ouest France.

Il est cependant le premier à l’adapter aux bateaux de plaisance. Et, il espère bien ancrer son invention dans la transition énergétique. Car son moteur est évidemment électrique, le carburant a vécu même pour les moteurs de bateau… Des dégazages en moins dans nos océans c’est certain !

Combien ça coûte ?

Lors de sa commercialisation, un moteur de 6 kW (10 chevaux) sera vendu 6000€. Actuellement en prévente, il est au prix de 4500€. Et il séduira aussi les plaisanciers par son poids puisqu’il ne pèse que 12 kg contre 35 pour un moteur thermique. La livraison se déroulera en juin 2021, et le concepteur vise les particuliers mais également les loueurs ou les professionnels qui souhaitent naviguer avec des « moteurs propres » mais performants.