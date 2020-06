Z-Triton , un vélo insolite qui se transforme en bateau ou en caravane !

Bateau sur l’eau, La rivière la rivière… Et Plouf dans l’eau ! Remplacez les paroles de cette chanson enfantine par le mot vélo et vous aurez le Z-Triton, un vélo sur l’eau, qui se transforme en caravane ou en bateau ! Imaginez un moyen de locomotion tout terrain qui vous permettrait de pédaler quelques kilomètres puis de glisser au fil de l’eau sans changer de monture !

Si, en plus vous pouvez dormir (à deux) dans ce même véhicule, le compte est bon… Il faudra tout de même veiller à ne pas utiliser le mode « caravane et couchage » sur l’eau… Le réveil pourrait être vivifiant mais plutôt dangereux !

Cette invention relayée par le site Positivr est signée par deux designers Lettons ! Le Z-Triton est évidemment électrique. Il mesure 3.60 m de long pour 1.20 m de large. Si la claustrophobie n’est pas une angoisse pour vous, vous pourrez même dormir à deux dans la cale du bateau… ou dans les sacoches du vélo on ne sait plus !

Une fois les kilomètres parcourus à vélo, celui-ci se replie pour ne pas abîmer le moteur qui servira au bateau… Il n’est pas encore commercialisé en France, mais sachez que si tel était le cas, il n’y serait pas homologué en tant que vélo électrique. Sa vitesse de pointe de 40 km/h le surclasserai par rapport au 25 km/h autorisés dans notre pays.

Rêve ou future réalité, il a au moins le mérite d’exister et de pouvoir réaliser le rêve du véhicule amphibie de nombreuses personnes… Et en plus il est amphibie, c’est vraiment une belle idée ce Z-Triton !