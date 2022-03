Cette planche de paddle se transforme en kayak ou en pédalo, c’est comme vous voulez !

Si vous passez vos vacances d’été dans les magnifiques Gorges du Verdon, vous vous essaierez peut-être à la pratique du kayak dans les rapides, ou au paddle dans les étendues d’eau plus calmes. Et si vous pouviez, avec une seule planche, pagayer debout, assis ou même pédaler ? Bote, un fabricant de planches, propose une toute nouvelle version pour cet été ! Le Rackham Aero SUP combine les fonctions d’une planche debout, d’un kayak et s’offre même un pédalier. Une innovation de Bote qui devrait ravir les fans de sports nautiques en tous genres. Présentation.

Le Rackham Aero en version améliorée ?

Pagayer debout sur une planche, cela peut être très amusant, mais c’est aussi très fatigant pour les jambes ! En revanche, se déplacer dans un kayak, c’est tout aussi sportif, mais au moins on est assis, et la vitesse est un peu plus rapide. Bote vient donc de créer un engin glissant qui combine les deux fonctions en repensant le modèle Rackham Aero de base, qui est en fait une planche de paddle « debout » à deux chambres, gonflable. Elle mesure 3.76 m de long, pèse 20 kilos et peut accueillir 181 kilos sur la planche.

Quelle différence pour le SUP ?

La planche baptisée SUP possède une pagaie SUP et une longueur réglable en trois parties. Elle est d’ailleurs désormais livrée avec un siège Aéro qui se monte sur le pont. On peut aussi ajouter dans la cavité prévue à cet effet un pédalier, pour aller encore plus vite. L’utilisateur a alors le choix entre pagayer debout comme sur le modèle de base, s’assoir puis pagayer comme sur un kayak, ou installer les pédales. En revanche, si le système paddle debout / kayak est proposé de série, le pédalier, lui, semble être une option payante. Bote précise que ce dernier permet d’avancer ou de reculer et qu’il s’installe rapidement sur la planche; une hélice permet de démultiplier la force musculaire de l’utilisateur. Un gouvernail orientable vient s’ajouter au pédalier et peut être contrôlé grâce à un câble situé près du siège. Le gouvernail étant monté sur ressort, cela lui permet aussi d’éviter un potentiel obstacle, ou du moins de remonter quand il se présente.

Combien ça coûte ?

Le Rackham Aero SUP complet avec pédalier coûte 2832 $ (2579€). Mais le kit de pédale peut également être acheté en supplément et s'adapter si vous aviez fait le premier choix de l'acheter sans le pédalier. Le kit pédale/gouvernail coûte 818€ et la planche seule, sans le kit, 1319 €. Un loisir un peu onéreux, mais une belle invention qui permet de découvrir les joies du paddle sous diverses formes, avec un seul et unique matériel !