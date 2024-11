La pratique du kayak est un excellent moyen de réduire le stress et l’anxiété. Cela permet aussi d’entretenir le corps. Le fait de se retrouver sur l’eau, entouré par la nature, constitue une opportunité pour se déconnecter des facteurs stressants de la vie quotidienne et profiter de la tranquillité offerte par l’environnement naturel. Avec son Pedayak Solar, l’entreprise française L’Aquaphile veut nous donner la possibilité de «kayaker» de manière originale, nous vous avions d’ailleurs présenté un précédent modèle en 2022 dans cet article. Il s’agit selon elle du plus petit bateau solaire au monde. Proposant deux modes de propulsion, à savoir musculaire et solaire, cette embarcation unique en son genre promet ainsi de révolutionner la pratique actuelle du kayak.

Un kayak électrique alimenté par l’énergie solaire

Comme les autres produits de la gamme Pedayak, cette nouvelle version est dotée d’un moteur électrique commandé à l’aide d’un joystick. Elle bénéficie également d’un système de direction composé d’une barre et d’un safran pour garantir une excellente manœuvrabilité. Grâce à cette conception, l’engin offre ainsi une autonomie exceptionnelle. À cela s’ajoute la possibilité de faire de la marche arrière et de tourner sur place. La principale particularité du Pedayak Solar réside dans le fait qu’il dispose d’un panneau solaire comme source d’énergie pour alimenter son système électrique. Cela lui permet d’avancer 50 % plus rapidement qu’une embarcation classique équivalente avec une vitesse maximale de 9 km/h.

Configuration technique

Le module photovoltaïque possède une puissance de 400 watts-crête. On sait aussi que le Pedayak Solar dispose d’un moteur électrique de 300 watts/24 v. Sa batterie lithium accuse quant à elle une capacité de 15 Ah. L’Aquaphile a conservé la coque sit-on-top en polyéthylène auto-plongeant et moulée par rotation des modèles précédents. Résultat, le kayak solaire de type « mains libres » peut transporter une charge maximale de 170 kg. Sa flottabilité est de 429 dm³. Concernant sa taille, elle est de 360 × 73 cm, alors que son poids est de 55 kg.

Plusieurs configurations possibles

L’entreprise française a décliné le Pedayak Solar en quatre versions. Les variantes « R » sont équipées d’un panneau solaire de type ombrière, alors que pour les versions « F », celui-ci se trouve sur le côté. Dans tous les cas, le kayak promet environ 5 h d’autonomie sans pédalage avec une vitesse de 6 km/h. L’endurance de la batterie dépend ainsi de la vitesse, du pédalage et, bien sûr, de l’ensoleillement.

Pour ce qui est de sa disponibilité et de son prix, le kayak solaire de fabrication française est vendu à partir de 5 580 TTC. Fait intéressant, il peut être configuré en multicoques, catamaran, trimaran ou prao, en fonction des besoins. Plus d’infos : pedayak.com. Êtes-vous adeptes de loisirs nautiques comme le kayak, et que pensez-vous de ce mode de propulsion ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .