Bateaux Pour la Planète : ils construisent des péniches carburant à l’énergie du soleil

L’énergie fournie par le soleil est de plus en plus exploitée pour divers usages. Le plus courant, et le plus tendance, étant probablement l’installation de panneaux solaires photovoltaïques pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Du côté de Castelsarrasin, dans le Tarn-et-Garonne, vous pourriez observer une drôle de péniche, le Phoebus, invention de l’entreprise Bateaux pour la Planète. Cette péniche, un peu particulière, est l’invention de Dominique Renouf, ex-infirmière en psychiatrie et de Jean-Marc Deplaix, ingénieur. Retour sur leur histoire, et découverte de la péniche Phoebus, l’avenir des transports fluviaux neutres en carbone, peut-être ?

Le parcours atypique de Dominique Renouf …

Elle porte un prénom universel, mais Dominique est « une drôle de femme », qui a toujours eu des idées innovantes, parfois étranges, mais toujours menées tambour-battant. Ainsi, cette ex-infirmière en psychiatrie, passionnée par la navigation, commencera une carrière parallèle en animant des mini-croisières réservées aux célibataires. Ensuite, elle créera un bateau cinéma-théâtre et voguera sur la Marne, avec un équipage en situation de handicap. Leur destination finale : le festival d’Avignon. Alors qu’elle rencontre Jean-Marc Deplaix, ingénieur ayant travaillé sur un « bateau solaire », elle imagine le « projet d’une vie » ! En 2006, la première péniche solaire prend le « large », avec, à son bord, des personnes à mobilité réduite. Désormais, les deux fondateurs se concentrent sur une industrialisation de leurs bateaux solaires pour décarboner le transport fluvial.

Les bateaux solaires de l’entreprise…

Pour développer leur concept, ils s’installent ensuite sur les chantiers navals de Castelsarrasin, et passent à l’étape de la construction. À force de détermination, ils parviennent à fabriquer le Phoebus, un bateau-coche solaire de moins de 15 m. Ce bateau unique est totalement autonome, donc totalement silencieux, recyclable, et bien entendu, accessible aux personnes à mobilité réduite. Aujourd’hui, les Phoebus sont en vente, ainsi qu’en location dans le port de Moissac. « Nous sommes devant une évidence : d’ici à quelques années, on passera fatidiquement à ce type de propulsion écologique. C’est une nécessité. Nous espérons nous développer et passer au stade de l’industrialisation à moyen terme », explique Dominique Renouf dans les colonnes du journal La Dépêche.

Une reconnaissance méritée

L’expertise de l’entreprise est désormais largement reconnue, notamment les Voies Navigables de France (VNF) qui leur ont accordé une subvention significative de 129 000 €. Les bateaux solaires sont entièrement fabriqués en France, construits dans l’atelier de Castelsarrasin (82100). Bien entendu, ils collaborent avec des acteurs locaux pour garantir une qualité optimale et atteindre leur objectif de neutralité carbone. Chaque bateau est soigneusement conçu pour garantir toutes les commodités nécessaires au confort des locataires.

Ainsi, les embarcations sont équipées de lits confortables, de douches, de toilettes, de réfrigérateurs, de cuisines entièrement fonctionnelles et de meubles adaptés. Enfin, grâce aux panneaux solaires installés sur le toit des bateaux et aux moteurs électriques silencieux, l’impact environnemental de chaque croisière est réduit au maximum. Pour en savoir plus sur ce génial concept, rendez-vous sur le site officiel : bateauxpourlaplanete.fr. Seriez-vous prêts à embarquer sur un Phoebus ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .