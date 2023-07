Des passions naissent parfois de belles inventions. C’est le cas d’IZIBoat, un catamaran démontable et transportable qui est opérationnel en 15 min environ. Cette invention, nous la devons à François Tissier, un navigateur français et architecte autodidacte, connu pour son talent de navigateur solitaire. Il a participé à de nombreuses courses comme la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum et le Vendée Globe. Ce passionné de voile désirait rendre ce sport, parfois extrême, accessible au plus grand nombre. Pour ce faire, il a inventé l’IZIBoat, un petit catamaran, qui se monte et se démonte en 15 min, permettant de naviguer en famille ou entre amis en toute sécurité. Découverte.

D’où est venue l’idée de ce catamaran démontable ?

François Tissier, windsurfer et architecte autodidacte, a conçu l’IZIBoat dans le Pacifique Sud avec un rêve en tête : naviguer d’île en île grâce à un hybride qui combine la stabilité d’un catamaran, la facilité de transport d’une planche à voile et la maniabilité d’une voiture. Sa passion pour la navigation était si intense qu’il souhaitait la partager avec le plus grand nombre. L’idée a commencé à prendre forme : skier sur l’eau et affronter les vagues sur un engin démontable et pilotable par des novices. Grâce à sa persévérance et à sa vision, le rêve est devenu réalité. Aujourd’hui, soutenu par une équipe d’investisseurs et de collaborateurs, l’IZIBoat se dirige vers un développement international.

Le catamaran IZIBoat, qu’est-ce que c’est ?

L’IZIBoat se distingue par son design élégant et ses caractéristiques techniques avancées. Le catamaran peut être utilisé pour le plaisir ou en compétition, et s’équipe de coques fines et légères. Ce qui lui permet d’atteindre des vitesses élevées tout en maintenant une grande stabilité. Cependant, ce qui le rend unique, c’est son système de propulsion écologique. François Tissier a intégré un moteur électrique alimenté par des panneaux solaires intégrés sur le toit du catamaran.

Quelques données techniques ?

IZIBoat est un bateau piloté au joystick, sécuritaire pour quatre personnes. Avec une stabilité exceptionnelle et une navigation intuitive, il peut facilement être rangé, démonté dans un garage ou dans une cour. Mesurant 508 cm de longueur et 62 cm de largeur, il peut être garé sur une aire de parking ou sur la plage, avec les voiles enroulées. Il se transporte à la main ou avec un vélo électrique sur une remorque adaptée. Pesant 152 kg, il s’assemble par emboîtement et dispose d’un mât et de voiles pratiques. Les coques résistantes facilitent les arrivées en douceur sur la plage. Le châssis d’IZIBoat s’assemble par emboîtement et se verrouille par tension, tandis que le mât se monte par pivotement et se verrouille par une bague coulissante.

Les voiles du bateau démontable se roulent et se déroulent sur le mât grâce aux lattes verticales, à une bôme coulissante et à un déviateur rotatif. Ce modèle dispose d’un siège ergonomique XXL très large, permettant de sécuriser vos enfants au milieu. Vous pouvez monter jusqu’à quatre personnes à bord. IZIBoat navigue aussi bien par faible vent que par une belle brise, avec des pointes allant jusqu’à 15 nœuds. En tirant sur un bout, vous pouvez ajuster votre voilure de 15,4 m² à 8,8 m² en seulement dix secondes. De plus, le moteur électrique vous permet de rentrer en toute sécurité. Les coques d’IZIBoat sont recouvertes d’un talon en corindon, qui a une dureté de neuf sur l’échelle de Mohs. Elles sont donc très résistantes à l’abrasion, facilitant les arrivées en douceur sur la plage. En savoir plus ? Rendez-vous sur iziboat.com.