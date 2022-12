Portless Catamaran : une entreprise invente un bateau solaire (et son ponton) gonflable

Avec ce froid qui règne sur la France depuis quelques semaines, difficile d’envisager une sortie sur l’eau dans l’immédiat. Mais les beaux jours reviendront bientôt et les innovations autour des sports nautiques sont tout aussi nombreuses que celles autour des moyens de chauffage. Cet été, une entreprise hongroise du nom de DDD Manufaktùra proposera un catamaran très original : il est gonflable. Le Portless Catamaran, comme son nom l’indique, est un petit bateau portable électrique que vous pouvez plier ou déplier en moins de dix minutes. Et figurez-vous qu’il rentre dans le coffre de votre voiture ! Découverte de ce qui pourrait être un futur succès estival !

Pourquoi ces catamarans gonflables sont-ils innovants ?

Avoir un bateau n’est pas donné à tous et ce n’est pas seulement à cause de la somme à investir pour l’acquérir. Il faut, notamment, acheter une remorque spéciale pour le tracter, avoir de la place pour le stocker ou payer des sommes parfois folles pour le laisser amarrer dans un port. Par ailleurs, son entretien et sa protection hors de l’eau sont autant d’éléments à prendre en compte. Avec ses catamarans pliants et innovants, DDD Manufaktùra offre la possibilité de profiter des joies du bateau, sans la plupart des inconvénients. Ce projet réduit ainsi les coûts d’investissement en proposant également un catamaran électrique, donc écologique.

Le Portless Catamaran en détail

Chez DDD Manufaktùra, ils ne proposent pas un, mais deux modèles de catamarans gonflables électriques :

Le Portless Catamaran pour six personnes. Ce modèle pèse 120 kg et se dote d’une coque facile à gonfler, avec moteur électrique et panneau solaire. Composée d’éléments créés via la technologie Drop Stitch (utilisée dans les SUP), la coque à deux étages offre suffisamment d’espace pour six personnes. Une fois déplié, ce bateau mesure 450 × 250 × 200 cm.

Nous avons ensuite le Portless Catamaran Deluxe pour huit personnes. Il dispose d’un niveau inférieur de 14 m² et d’un toit ouvrant de 12 m². Il dispose notamment de moteurs électriques sélectionnables, de panneaux solaires et de quelques extras. Le moteur 3 Kw rend la route plus sûre même par mauvais temps, avec une portée maximale de 12 km/h. Il pèse 350 kg et, une fois déplié, mesure 600 × 300 × 300 cm.

Notez qu’il est bel et bien possible d’ajouter un ponton gonflable de 8 m², à ces deux modèles. Connu sous le nom de Portless Catamaran Beach, il permet de quoi faire bronzette tranquillement au milieu d’un lac.

Les caractéristiques techniques du Portless Catamaran

Le modèle pour 6 personnes est doté d’un moteur électrique qui peut atteindre 30 km d’autonomie (16 miles nautiques). Grâce au panneau solaire disposé sur le toit, il peut également gagner un peu d’autonomie, pour le retour par exemple. L’entreprise affirme que le catamaran tient potentiellement une journée entière, s’il ne dépasse pas la vitesse de 7 km/h. Il n’est donc pas destiné à naviguer, mais plutôt à vous emmener jusqu’à un endroit tranquille pour y passer la journée.

Le modèle pour six personnes est vendu au prix de 11 920 € ou 12 920 €, si vous le souhaitez plus facile à monter. Le prix du modèle pour huit personnes n’est pas communiqué. Il se peut que son coût soit un peu plus cher, mais ça l’est beaucoup moins, comparé à un petit bateau « en dur ». Sympathique pour cet été, non ? Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site (en hongrois) DDD Manufaktùra.