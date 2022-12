Fàng Song, une péniche transformée en Tiny House flottante alimentée par l’énergie solaire

Vivre au bord de l’eau est le rêve que caressent de nombreuses personnes. Entendre le coulis de l’eau le matin au réveil ou le soir pour s’endormir, n’est-ce pas le bonheur ? Pour réaliser ce rêve, deux solutions : le cabane de pêcheur au bord d’un étang ou la péniche qui peut être amarrée près d’une grande ville, mais sans ses inconvénients. Pour réaliser le rêve de Marianne, le cabinet de design Crossboundaries a inventé la Fàng Song, une péniche ou maison flottante alimentée par l’énergie solaire. Elle emprunte les principes de construction d’une tiny-house, mais sur l’eau. Splendide réalisation que nous vous proposons de découvrir !

Une petite maison autonome sur l’eau

Marianne Friese est la propriétaire de cette drôle de maison flottante. Elle voulait être propriétaire d’une petite escapade hors réseau à Berlin. Combinant les designs orientaux et occidentaux, cette petite péniche est autoalimentée par des panneaux solaires. Depuis mars dernier, elle vit dans sa petite maison flottante, dont le nom chinois veut dire « Détendez-vous ». En effet, la propriétaire dit de sa petite maison qu’elle ressemble à un bus qui flotte sur l’eau et c’est exactement ce qu’elle recherchait pour y vivre, mais également y travailler.

Un petit tour à l’intérieur ?

Crossboundaries a redessiné un bateau à moteur, en incluant des panneaux solaires et les caractéristiques d’une tiny house comme l’optimisation de l’espace, de nombreux rangements, etc. À l’intérieur, il y a suffisamment d’espace pour qu’un couple puisse confortablement y vivre, inviter des amis et profiter de la quiétude de la rivière. Amarrée à quelques kilomètres de Berlin à Stößensee, elle mesure 15 m de long, sur 4 m de large, soit environ 60 m² intérieur et 2 m² de terrasse. C’est donc bien plus grand qu’une tiny-house et aussi grand qu’un appartement en plein centre de la capitale allemande ! L’intérieur de la péniche a été aménagé selon le concept de « perméabilité ». En effet, les pièces sont ouvertes sur un espace de circulation permettant des vues extérieures permanentes et procurant un accès à l’air frais.

De la lumière qui entre partout !

L’objectif de mettre des fenêtres tout autour de la maison flottante était bien entendu de laisser la lumière entrer de tous les côtés, mais également d’optimiser la ventilation dans un espace très étroit. Et pour que la lumière soit encore plus perçante, la propriétaire a choisi du rouge et du jaune très éclatants. Comme le reste de la maison flottante, les couleurs sont très personnelles. Cette maison flottante, première que le cabinet Crossboundaries a inventé, est aussi l’occasion de tester de nouvelles micro-habitations. Binke Lenhardt, architecte du projet, a ainsi déclaré : « Cela permet de tester la flexibilité des micro-habitations où chaque pièce assume des rôles programmatiques multiples. L’attrait de l’eau dans ce projet est d’explorer la possibilité de s’adapter, tout en défiant les normes supposées et conventionnelles ».

Des matériaux durables pour l’aménagement

À l’intérieur, les architectes ont utilisé des matériaux durables tels que le revêtement de sol en caoutchouc Noraplan et des meubles adaptables. Ainsi, les lits et tables se plient, le salon cache un espace de couchage supplémentaire, la cuisine peut aussi faire office de bureau d’appoint. Les étagères et le bureau se plient aussi pour agrandir l’espace lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Quant au salon, il se prolonge par la terrasse extérieure pour les soirées au bord de l’eau, entre l’intérieur de la péniche et l’extérieur. Enfin, les panneaux solaires installés en façade et sur le toit lui permettent une autonomie de 50 km environ.