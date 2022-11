Cette maison en A (totalement hors réseau) se transforme en œuvre d’art à la nuit tombée

Les maisons à ossatures bois, aussi appelées A-Frame ou maisons en A, sont de plus en plus appréciées des propriétaires et de ceux qui veulent s’offrir une parenthèse enchantée, dans de paysages enchanteurs. Dune Dormer est l’une de ces maisons en A qui donnent envie de se poser et d’admirer la nature. Située en Nouvelle-Zélande, elle est l’œuvre du cabinet d’architectes RTA Studio, et franchement, elle en vaut le détour. Elle a la particularité d’être hors réseau et de se transformer en une véritable sculpture artistique la nuit venue. Une œuvre d’art intégrée au paysage comme vous n’en n’avez jamais vue, mais que vous pourrez éventuellement reproduire puisque les plans sont disponibles ! Découverte.

Une maison en A qui brille de mille feux

La maison A-Frame se trouve au beau milieu de l’île de la Grande Barrière, face à la plage Medland’s Beach en Nouvelle-Zélande. De prime abord, elle rappelle les grandes balises portuaires côtières et s’éclaire comme un phare à la nuit tombée. La Dune Dormer est une maison en A, mais cela ne l’empêche pas d’être une grande maison familiale puisqu’elle dispose de trois chambres. Conçue dans le respect de l’environnement et des traditions locales, le design reste simple, mais les matériaux sont tous durables. Elle s’inspire des huttes maories et du paysage côtier local. C’est pourquoi elle a été conçue pour « vivre avec la terre et dormir avec le ciel » avec le minimum d’emprise au sol.

La Dune Dormer à l’extérieur

La maison est construite sur une surface au sol de 110 m², sur des fondations en béton et une charpente faite de bois et d’acier. Le béton a été choisi pour les fondations, car elle dispose de deux étages. Étonnante architecture, puisque l’étage repose sur la base de la maison. Pour les finitions, les architectes ont choisi des finitions en bois naturel, d’immenses baies vitrées et un bardage clair. Enfin, toujours à l’extérieur, la Dune Dormer dispose de grandes terrasses en bois, avec une vue imprenable sur l’océan évidemment. Le soir venu, les baies vitrées se couvrent de magnifiques stores ajourés, qui laissent passer quelques rayons de lumière et lui donne l’aspect d’une cathédrale.

La Dune Dormer à l’intérieur

La maison se présente donc sur deux niveaux, avec la partie haute qui repose sur la partie basse. La partie basse cache une grande cuisine en bois contemporaine, la salle à manger et le salon. Et sur la partie haute, on trouve les trois chambres et deux salles de bains. L’étage possède une hauteur de plafond surdimensionnée qui donne encore plus de volume à cette magnifique maison. Les architectes ont également imaginé un grenier avec des plafonds cathédrales qui abritent les chambres de la famille.

Enfin, cette maison en A est totalement hors réseau, l’électricité étant fournie par des panneaux solaires disposés sur les pentes du toit. Elle s’équipe, par ailleurs, d’un système de collecte des eaux de pluie. Elle s’intègre parfaitement au paysage environnant et procure une vue imprenable, quel que soit l’endroit où l’on se trouve dans la maison, tant elle est baignée de lumière. Dune Dormer est un exemple étonnant de conception hors réseau, au point de recevoir récemment le prix d’architecture NZIA Auckland 2022.