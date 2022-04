Une gigantesque et magnifique maison en A cachée au cœur de la foret

Parfois le besoin d’évasion se fait sentir, l’envie de fuir la ville, ses bruits, ses odeurs et de retrouver un petit coin de campagne pour un weekend en famille ou en amoureux ! C’est exactement cette pensée qui a traversé l’esprit d’un couple qui vit à Jersey City (New Jersey). Lassés de la ville, ils cherchaient un moyen de se déconnecter, se détendre, tout en stimulant leur créativité. Leur choix s’est porté sur les Catskills, une région montagneuse située près de chez eux, dans l’état de New-York. Michael Waldon et Shelley Brown ont donc cherché un petit coin de verdure, relate le site Dwell. Mais ce n’était pas pour construire une villa classique, juste une magnifique et gigantesque maison en A ! Découverte.

Une grande propriété pour une grande maison

Le terrain qu’ils ont choisi est un endroit de 3 hectares sur lequel ils ont construit une superbe maison en A de 170 m² ! Autant vous dire que la place pour la nature a bien été préservée. Nichée au milieu d’un tableau de verdure, la maison est principalement construite de bois avec un mélange d’acier et de verre, ce qui lui donne un look résolument contemporain. La terrasse surplombant la forêt semble immense, elle sert même d’abri pour le bois ! La toiture a été recouverte de tôles ondulées noires afin de se fondre dans le paysage. Quant à l’entrée de la maison, elle est un peu différente des maisons en A que l’on connaît déjà: elle se fait par l’une des pentes qui a été découpée de manière à en faire un porche d’entrée avec lui aussi, un toit pentu.

L’intérieur de la somptueuse maison en A

A l’intérieur, le confort est évidemment de mise. Les fenêtres ont été pensées pour laisser au maximum entrer la lumière naturelle. Pour bénéficier d’une clarté exceptionnelle, des puits de lumière ont été ajoutés un peu partout dans la maison. Il ne faut pas oublier que ces habitations en A possèdent des toits qui descendent jusqu’au sol, il lui faut dont des ouvertures, et les murs de bois reflètent parfaitement cette lumière. Les sections peintes en blanc réhaussent encore la clarté de l’espace. La terrasse est immense et surplombe le paysage environnant. Vue d’en haut, l’impressionnante bâtisse semble être posée au milieu d’une clairière. C’est en tout cas ici que se trouve le havre de paix du couple, à seulement deux heures des bruits citadins. Et le silence semble être le maître mot de cet endroit presque magique ! Plus d’infos : Dwell

Retour sur une maison en A en France

Si vous nous suivez, le terme « maison en A » doit inexorablement vous conduire à penser à Elizabeth Faure. En Dordogne, cette femme de 65 ans au départ de son projet, a construit elle-même sa maison en A avec un petit budget (pour une maison) de 35 000€. Aujourd’hui âgée de 73 ans, elle est devenue une star de Youtube en proposant des tutoriels complets sur l’autoconstruction d’une maison en A. Sa chaîne, la maison en A compte désormais plus de 11 mille abonnés. Elle a toujours voulu offrir la possibilité aux gens les moins aisés de posséder aussi une maison. Ses conseils sont précieux et nous ne pouvons que vous conseiller de les suivre si vous vous lancez dans l’autoconstruction.