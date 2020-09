Le gouvernement réinjecte 20 millions d’euros au 60 millions déjà investis pour encourager l’utilisation du vélo !

Depuis le déconfinement, la vente de cycles est en constante progression dans notre pays. Pour aider les français à s’équiper de vélos classiques ou électriques, le gouvernement avait déjà mis la main à la poche. Depuis le 14 septembre dernier, ce sont 20 millions d’euros qui sont venus s’ajouter à l’enveloppe du « coup de pouce vélo ».

Cela concerne toujours les vélos électriques ainsi que l’aide financière à la réparation de son vélo. Pour réussir ce que le gouvernement appelle « le moment vélo », les ministres de la transition écologique et des transports n’hésitent pas à faire grossir ces aides bienvenues.

L’aide de 50€ pour la réparation d’un vélo a connu un véritable succès ! Le vélo redevient un moyen de transport plus sûr pour les trajets courts face à l’épidémie qui sévit depuis janvier. 620 000 vélos ont pu ainsi être réparé et remis en circulation en toute sécurité. Quant aux pistes cyclables, elles comptent 29% de cyclistes en plus qu’à la même date en 2019.

Ce qui change ?

Au total ce sont donc 80 millions d’euros alloués aux différentes aides pour les cyclistes ! L’objectif étant de dépasser le million de vélos réparés d’ici la fin de l’année 2020. L’Etat va également doubler les primes pour l’achat de vélo à assistance électrique pour les ménages modestes.

Le plan de relance général prévoit l’investissement de 200 millions d’euros dans le plan vélo ! 100 millions seront à la charge des régions afin d’équiper les gares de stationnements sécurisés. Mais également pour créer de nouvelles pistes cyclables.

Grâce à ces mesures, non seulement les cyclistes sont de plus en plus nombreux, mais ils roulent avec des vélos en état de marche. Sécurité, Ecologie, un défi presque relevé pour Barbara Pompili, ministre de la transition écologique et Jean-Baptiste Djebbari, ministre des transports !

Photo d’illustration connel / Shutterstock