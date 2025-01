CIXI dévoile son vélomobile et 4 vélos sans chaîne ni courroie dotés de la technologie PERS

Si le monde du vélo et de la mobilité urbaine vous fascine, vous serez peut-être présent à l’Eurobike de Francfort (Allemagne) en juin prochain. Dans les allées de cet immense salon, il est une start-up française que vous ne devrez manquer sous aucun prétexte, CIXI, spécialisé dans la mobilité active. Nous vous avions déjà parlé de ce concept dans cet article, et après 10 ans de recherche et d’importants investissements (19 millions d’euros). C’est exclusif, l’entreprise présentera à l’Eurobike 2025 sa technologie de transmission sans chaîne PERS et son véhicule actif futuriste, le Vigoz. Conçu pour intégrer naturellement l’effort physique dans les déplacements, ce vélomobile hybride promet une expérience unique, conjuguant performance, confort et respect de l’environnement. Découverte.

Le Vigoz : un véhicule actif à l’allure futuriste

Le Vigoz est un vélomobile qui combine l’efficacité du vélo avec le confort et la sécurité d’une voiture. Ce tricycle carrossé est conçu pour répondre aux exigences de la mobilité urbaine moderne tout en intégrant une activité physique dans les trajets quotidiens. Doté d’une technologie de pédalier électronique sans chaîne ni courroie, le Vigoz permet de pédaler à son propre rythme tout en bénéficiant d’une assistance électrique. Avec une vitesse de pointe de 120 km/h, le Vigoz est éligible à une circulation sur autoroute. Ses deux manches de contrôle, situés de part et d’autre du siège conducteur, permettent une maniabilité optimale et une prise en main aisée.

Technologie PERS : une avancée majeure dans la mobilité active

Le Vigoz repose sur la technologie PERS (Pedaling Energy Recovery System), qui révolutionne le concept du vélomobile en supprimant la chaîne traditionnelle. Cette avancée technique assure non seulement une meilleure efficacité énergétique, mais encore une réduction significative de la maintenance. Après des tests rigoureux, incluant 40 000 km sur banc d’essai et plus de 5 000 km en conditions réelles, la fiabilité du PERS a été largement démontrée. La production de cette technologie a débuté en novembre 2024 à Poisy, près d’Annecy, et sera pleinement opérationnelle en mai 2025. En complément du Vigoz, CIXI proposera à l’Eurobike quatre modèles de vélos intégrant le PERS, couvrant divers segments : le Pedelec, le Speed Bike, le Cargo léger et le Trike. « Après 10 ans de travail en R&D et 19 M€ d’investis, notre technologie PERS sans chaîne visant à transformer la mobilité arrive sur le marché; les 4 premiers vélos sans chaîne seront présentés à la vente pour la première fois fin juin sur l’Eurobike (Francfort): 4 marques sur 4 segments différents. Le Vigoz, notre véhicule actif, sera aussi présenté taille réelle sur l’Eurobike en juin prochain », nous explique Pierre Francis, cofondateur de l’entreprise CIXI.

Un design optimisé pour le confort et la sécurité

Outre ses performances techniques, le Vigoz met un point d’honneur à assurer une expérience utilisateur optimale. Son design aérodynamique réduit la résistance au vent, tandis que son système d’inclinaison automatique dans les virages garantit une meilleure stabilité et une conduite plus intuitive. Pour renforcer la sécurité, le véhicule est équipé de ceintures pour le conducteur et le passager, ainsi que d’une structure absorbant les chocs. Le confort est également au rendez-vous avec une cabine climatisée, chauffée et protégée des intempéries.

Cet atout le distingue des vélos traditionnels et en fait une alternative viable aux voitures pour les trajets urbains et interurbains. Malgré ses performances, le Vigoz ne sera pas commercialisé sous forme d’achat classique, mais proposé à la location par abonnement à partir de 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : cixi.life. Et, vous, seriez-vous prêts à adopter le Vigoz et la technologie PERS de CIXI ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .