Cixi Vigoz, un vélomobile au look futuriste capable de rouler à plus de 120 km/h

Dans un monde caractérisé par une augmentation phénoménale du nombre de véhicules en circulation ainsi que par des préoccupations majeures concernant l’environnement, un nouveau mode de transport gagne discrètement du terrain : le vélomobile. C’est en partant de ce constat que la start-up française Cixi a créé le Vigoz. Combinant l’efficacité du vélo avec le confort d’une voiture, ce tricycle innovant ouvre la voie à un avenir de mobilité plus vert, plus sain et plus efficace. En effet, il entre dans la catégorie de ce que l’on appelle « véhicule actif ». Cela signifie que bien qu’il dispose d’un moteur électrique, le conducteur doit déployer un certain effort physique pour se déplacer.

Répondre aux contraintes imposées par les villes modernes

Comme l’explique Cixi sur son site web, l’objectif est d’« intégrer naturellement l’activité physique au quotidien ». La conception du Vigoz en fait une option de transport unique et convaincante pour faire face aux contraintes que nous imposent les villes modernes. Doté d’une carrosserie aérodynamique, cet engin qui se veut la voiture de demain à de quoi impressionner les amateurs de sensation forte. En effet, il est autorisé à circuler sur les autoroutes grâce à une vitesse de pointe de 120 km/h. Pour le contrôler, on se sert des deux manches intégrés de part et d’autre du siège du conducteur.

Un véhicule actif biplace

Par ailleurs, le Vigoz est équipé d’un pédalier électronique sans chaîne ni courroie. Le pilote a ainsi besoin de pédaler pour qu’il avance. Pour atteindre la vitesse cible, il suffit de doser la puissance de pédalage. Cette caractéristique est intéressante dans la mesure où il n’est pas nécessaire de passer les vitesses pour rouler plus vite. Cela veut aussi dire que le conducteur pourra se focaliser sur la route au lieu de devoir gérer un système complexe. Il convient également de noter que ce véhicule électrique à trois roues peut transporter une personne supplémentaire, en plus du pilote.

Un accent sur le confort

Le confort et la sécurité ne sont pas en reste. Le Vigoz a été conçu pour pouvoir s’incliner automatiquement dans les virages afin de réduire les risques de sortie de route et de garantir des sensations de conduite fluides. De plus, Cixi a prévu des ceintures de sécurité pour le pilote et le passager. La carrosserie offre bien évidemment une protection contre les intempéries. Le fabricant a doté la cabine d’un système d’absorption de chocs. Enfin, sachez que l’engin est équipé d’un système de climatisation et de chauffage pour une utilisation agréable en toute saison.

Malheureusement, le Vigoz ne sortira pas avant 2025. Cixi ne prévoit même pas de le mettre en vente. Au lieu de cela, le véhicule écologique et sportif à pédalage sera uniquement accessible sur abonnement. Plus d’infos : cixi.life. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .