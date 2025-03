Adieu les bouchons, Acticycle dévoile un vélomobile électrique pour remplacer la voiture

Les vélos électriques, que l’on vante tant depuis quelques années, seraient-ils déjà devenus obsolètes ? Je l’ignore, mais un autre type de véhicule arrive sur le marché de la mobilité urbaine : le vélomobile ! À mi-chemin entre la petite citadine et le vélo électrique, ces « voitures à pédales » envahissent le marché, et demain peut-être nos villes ! Reconnaissons que les voitures traditionnelles sont de plus en plus malvenues en ville, alors ces vélomobiles représenteraient une véritable alternative pour rouler en ville. Dans ce domaine qui s’ouvre progressivement et qui se démocratise, un petit ovni vient de faire son apparition : l’Acticycle. Ni tout à fait une voiture, ni vraiment un vélo, ce curieux véhicule à quatre roues entend bien proposer une solution originale pour les trajets du quotidien. Je vous embarque pour la découvrir.

Un concept hybride entre le vélo et la voiture

L’Acticycle fonctionne sur le principe d’un vélo à assistance électrique : pour avancer, il faut pédaler, mais avec l’appui d’un moteur électrique qui permet d’atteindre une vitesse de 25 km/h (et même 45 km/h pour une version plus rapide). Mais là où il se distingue, c’est par sa conception. On retrouve une cellule de protection pour les passagers, un volant au lieu d’un guidon et un espace de rangement digne d’une petite citadine. En somme, il emprunte le meilleur des deux mondes : la maniabilité et la légèreté d’un vélo, avec le confort et la protection d’une voiture.

Un engin taillé pour la ville et les collectivités

Léger et compact (2,36 m de long pour seulement 92 cm de large), l’Acticycle est pensé pour les zones urbaines évidemment. Avec son autonomie pouvant grimper jusqu’à 100 km, il promet de couvrir sans difficulté les trajets quotidiens, le tout sans émission polluante. Une solution qui pourrait séduire les particuliers lassés des embouteillages, mais également les collectivités cherchant à promouvoir une mobilité plus douce. Produite en France, cette petite révolution sur roues se veut par ailleurs respectueuse de l’environnement, avec un châssis en aluminium ultra-léger et une structure combinant bois et métal.

Un prix qui freine l’enthousiasme ?

Imaginez un croisement audacieux entre un vélo, une petite voiturette futuriste et une bulle de confort bien pensée. Ce petit bolide semble tout droit sorti d’un film d’anticipation… mais non, il est bien réel ! Sous son toit souple et légèrement relevé, il cache un intérieur cosy qui joue la carte du minimalisme avec des assises façon lounge et un guidon qui rappelle que c’est un « vélo ». Il y a quand même un bémol à ce portrait, et c’est son prix… En effet, affiché à partir de 11 990 € pour la version 25 km/h et à 14 900 € pour la version haut de gamme, on se demande qui mettra ce prix, dans un véhicule de ce type !

Une offre de location devrait voir le jour dans l'année, permettant ainsi d'accéder à ce mode de transport sans un investissement trop important. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : acticycle.fr.