Caméléon, une ingénieuse remorque de vélo « pliable » qui s’emporte partout !

A l’heure où les centres-villes se vident de voiture et s’emplissent de vélos, il est grand temps de pouvoir utiliser son vélo avec… une remorque adaptée. C’est le chouette projet de Caméléon, une remorque de vélo éco-conçue actuellement en campagne sur Ulule.

Imaginée par Frei, cette remorque s’adapte à tous les vélos et à toutes les situations. Frei c’est une marque dédiée à des produits responsables, mais ce sont aussi des produits beaux ou bons ! Bons et beaux pour les utilisateurs mais également pour la Nature. Caméléon est le premier produit lancé par Frei et cette remorque risque de faire un malheur !

Qui est Frei ?

Frei a été créée par deux amis ingénieurs et designers : Killien et Niklas. Installés en Allemagne, ils se sont donnés pour objectif de rendre réel des rêves de mobilité alternative. Mais également de créer des accessoires outdoor les plus minimalistes qui soient. Pas de fioritures, juste l’essentiel !

Les projets en cours sont diverses mais tous respectueux de l’environnement : la remorque éco-conçue, un poêle à bois pour Van ou encore une tente Tiny House. En 2019, Frei obtient une bourse de créateur d’entreprise avec l’idée de Caméléon, la remorque éco-conçue… Quelques mois après, la remorque est en prévente sur Ulule.

Crédit photo : Frei

La remorque Caméléon en détail

Caméléon c’est d’abord un design très épuré et une facilité extrême pour l’assembler et la mettre en place. Elle dispose de nombreux points d’amarrage afin que vous puissiez y porter n’importe quel type de charges.

Crédit photo : Frei

Elle ne pèse que 5.2 kilos mais peut porter 25 kilos de charge… En ville ou à la campagne, elle deviendra votre meilleure alliée. Et en plus, elle se plie ! On peut donc la ranger dans un coffre, une armoire et même l’accrocher sur son sac à dos pendant le voyage… en train ! La remorque Caméléon offre tous les avantages d’un vélo cargo sans les inconvénients !

Crédit photo : Frei

Combien ça coûte ?

Les remorques pour vélo sont généralement vendues autour de 450€ et produites en Asie. Caméléon est produite en Europe et plus particulièrement en Allemagne. Les pièces de métal proviennent du nord de la France et le bois de la remorque d’une forêt (PEFC) de Göttingen en Allemagne.

Réduction de la distance et du temps de transport, sélection des matières premières sont la priorité de Frei. Actuellement en prévente au prix de 284€, elle sera ensuite vendue 390€. La livraison des premières remorques Caméléon est prévue pour Mars 2021… De nombreuses options sont disponibles comme une caisse « pour la ville » ou « une remorque étendue », tous visibles sur Ulule. Pour un printemps à vélo et serein !