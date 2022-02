Tiny House : 7 plans gratuits pour construire sa petite maison mobile (ou fixe)

Vous projetez peut-être de construire un jour votre propre tiny-house, mais comme pour toute construction, il faut, au départ, établir un plan de masse. En général, ces plans sont à faire réaliser par un architecte, et sont donc payants, mais le site Tiny House Design met à disposition sept plans de tiny-houses gratuitement.

Pour tous les futurs auto constructeurs, c’est une petite mine d’or, qui devrait grandement leur faciliter la tâche et les démarches à effectuer avant la construction. Les plans disponibles ne donnent aucune idée de la tiny-house dans sa finalité, mais ils peuvent fournir des pistes pour établir vos propres plans. Attention, les plans que vous allez découvrir n’ont pas été établis par des architectes, ou des ingénieurs. Ils n’ont pas non plus été vérifiés par des professionnels. Vous pouvez les utiliser, mais ni Tiny House Design, ni NeozOne ne pourront être tenu responsables de leur utilisation pour vos futures constructions.

Plan de la Tiny House Solaire avec pignons (8×20)

Ce plan vous permettra de construire une petite maison sans mezzanine. Elle se dote d’un lit escamotable et possède deux pignons.

Plan de la Tiny Market House “Tiny House du Marché” V.1 (5×8)

Cette petite maison ne se destine pas vraiment à être une habitation, mais plutôt une roulotte que l’on peut voir sur les foires ou les marchés. Elle pourrait aussi très bien s’adapter à un bureau pour une petite entreprise, mais elle est trop petite pour devenir une habitation.

Plan de la Tiny House “Micro Gambrel”

Cette petite tiny-house de 2.40 mètres de long sur 2.10 de large permet une adaptation facile sur une remorque. Les plans indiquent comment faire une mansarde avec le toit et les éléments pour construire l’ensemble du bâtiment. Ce plan est idéal pour construire un petit bureau annexe pour télétravailler, ou un petit espace détente au fond du jardin.

Plan de la Tiny House Homesteader’s “Cabane du Fermier” (12×24)

Ce plan est celui de la plus grande tiny-house que vous trouverez parmi les sept proposés. Avec ses 3.65 mètres de large et ses 7.30 mètres de long, c’est un espace de 20 m² environ qui s’offre à vous. Les murs qui mesurent 3.65 mètres de haut permettent de réaliser une mezzanine. Ce modèle s’adapterait par exemple à un studio pour un étudiant, ou pour une personne âgée.

Plan de la Tiny House (8×8) V3

Ce plan-ci est pour un bâtiment qui viendra se positionner sur une fondation simple, des micropieux ou des piliers en béton. Avec une mezzanine (ou un grenier) juste au-dessus de la pièce principale, une petite pièce d’eau et une cuisine, elle sera parfaite pour y passer un weekend, ou pour un atelier d’artiste par exemple.

Plan de la Tiny House V1 (8×12)

Ce plan vous propose une tiny-house très classique avec un toit en pente 12/12 (à 45°). Cette mini-maison n’a rien de très original, mais le plan peut vous donner une idée précise de ce que vous devrez prévoir en termes de surface et de matériaux.

Plan de la Tiny House Solaire V.2 (8×16)

Cette tiny-house se destine à devenir une habitation à plein temps, et peut être construite facilement pour un coût raisonnable. Le plan comprend une pièce principale, une chambre permettant le couchage de deux personnes, une salle de bain complète et des toilettes sèches. Avec ce plan, il existe de nombreuses possibilités d’aménagements intérieurs !