Tiny House : une influenceuse offre gratuitement les plans de sa magnifique maison sur roues

Vous connaissez peut-être Ana White, une influenceuse américaine, qui adore présenter des objets en bois qu’elle fabrique elle-même. Maisons de poupées, lits, étagères et toutes sortes d’objets décoratifs et utiles. Cette bricoleuse émérite a également pour habitude de proposer à ses lecteurs les plans de ses constructions. Dernièrement, elle s’est attaquée à un chantier un peu plus conséquent qu’à l’accoutumée ! Elle s’est auto-déclarée constructrice de tiny-house est s’est lancée dans l’élaboration de sa propre petite maison… Et bien entendu, elle livre également les plans pour que tous les constructeurs en herbe puissent réaliser la leur en quelques coups de scie et de marteau ! Présentation.

Les tiny-houses sont partout !

Telles des envahisseurs, les tiny-houses semblent vouloir s’installer partout. Il faut dire qu’elles ont un charme fou, ne coûtent pas très cher à construire, et sont écologiques. Les amoureux du bois et des matières naturelles ou recyclées ne jurent que par les tiny-houses. Elles peuvent se transformer en atelier d’artiste, studio d’appoint, bureau pour le télétravail, toutes les possibilités sont envisageables. Découvrez donc les plans et la tiny-house d’Ana White qui se situe quelque part en Alaska !

La Quartz Tiny House d’Ana

Grâce aux plans qu’elle partage gratuitement, vous n’aurez pour une fois, pas besoin de vivre en Alaska pour en bénéficier ! La pro du DIY vit donc dans cette région située tout au Nord des Etats-Unis. Sur son blog, elle partage régulièrement des vidéos de ses créations. C’est d’ailleurs un peu par hasard, pour faire des économies, qu’elle a commencé à fabriquer des choses en bois elle-même. Et c’est aussi pour des raisons financières que la jeune femme s’est donné pour défi de construire sa propre tiny-house.

Visite guidée

La Quartz Tiny House n’a vraiment rien à envier aux tiny-houses livrées clés en main. Elle est magnifique ! Le modèle conçu par Ana White s’inscrit dans une démarche minimaliste et écologique. Pour satisfaire les besoins de sa famille, elle a absolument tout optimisé. Au départ de son projet, elle avait choisi de ne pas intégrer de toilettes, mais finalement, quand on est perdu en pleine nature, ils peuvent être d’une certaine utilité. Dans cette tiny-house, on peut voir une grande pièce à vivre meublée, probablement avec des objets qu’elle a également fabriqué. Elle est trop mignonne cette tiny-house, cela donne presque l’envie d’en construire une ! Qui plus est, pas besoin de plan pour la construire, il est déjà disponible !

Une tiny-house en kit, et pourquoi pas ?

Si vous ne vous sentez pas vraiment l’âme d’un bricoleur prêt à scier du bois au millimètres près, il existe des tiny-houses livrées en kit. Vous n’aurez plus qu’à suivre le plan de montage, vous armer de patience, et vous pourrez construire votre propre tiny-house. Sur le certains sites spécialisés, il est possible d’obtenir un kit complet pour moins de 20 000€. Vous allez également pouvoir personnaliser la configuration de votre tiny-house. Un concept semblable à celui des abris de jardin, qui arrivent prêts à être assemblés. Et c’est vraiment un plaisir de pouvoir construire soi-même un endroit que l’on a imaginé… Beaucoup plus plaisant que d’y entrer alors qu’il aurait été construit par un professionnel. Patience et persévérance sont les clés de la réussite !