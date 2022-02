Alpha Tiny Houses, un nouveau constructeur de tiny-houses dans le Berry

Nous vous parlons souvent de tiny-houses, et il faut bien avouer qu’elles tiennent le haut de l’affiche depuis quelques mois déjà… Nous ne savons toujours si les différentes périodes d’isolements forcés que nous avons connus sont responsables de cet engouement, mais les faits sont là ! Alors que les prix de l’immobilier tendent à s’envoler plus que de raison, les prix des tiny-houses, eux, restent abordables, même pour les primo-accédants. Dans le Berry, Alexandre Faulcon a probablement estimé que le marché était porteur relate le site francebleu.fr. En effet, il vient de lancer sa propre entreprise de construction de tiny-houses… Présentation d’Alpha tiny houses, une nouvelle enseigne française qui promet de magnifiques constructions.

Les tiny-houses, une philosophie avant tout

Alexandre Faulcon et son épouse étaient personnellement engagés dans un mode de vie éco-responsable. Alors qu’ils cherchaient à créer une activité qui ait du sens, c’est presque naturellement que leur choix s’est orienté vers la construction de tiny-houses. Dans sa région, aucune entreprise de ce genre n’existait encore, il a alors décidé de se lancer… Et il est désormais le seul du secteur à construire des micromaisons pour les particuliers. Après 10 ans de travail dans le bâtiment, Alexandre crée donc Alpha Tiny Houses et entre dans l’univers des tiny-houses !

Que propose Alpha Tiny Houses ?

Sa toute jeune entreprise ouvrira officiellement ses portes au début du mois de mars prochain. Les phénomène des tiny-houses est apparu en France, en 2014, et depuis, leur essor ne cesse de s’amplifier. L’atelier d’Alpha Tiny Houses se trouvera à Levroux, dans la zone de Bel-Air. L’entrepreneur s’est associé avec Elodie Charrier, architecte d’intérieur, afin d’offrir la meilleure configuration à leurs futurs clients. Trois modèles de base seront proposés aux clients qui pourront également être envisageables en auto-construction. Les configurations des tiny-houses seront laissés aux souhaits des clients. Evidemment, Alpha Tiny-Houses proposera également la livraison clé-en-mains de ces tiny-houses ?

Le choix des matières et le prix ?

Selon son fondateur, Alpha Tiny Houses s’attachera au choix des matériaux qui devront être biosourcés ou issus du recyclage. Il travaillera avec une scierie française, Méobecq, qui, par ailleurs est certifiée PEFC. Les bois seront donc issus de forêts gérées durablement. Quant aux prix, ils oscilleront entre 40 000€ pour la plus petite et 70 000€ pour la plus grande, qui mesurera 2.50 mètres de large sur 4 mètres de haut. Le site Internet devrait bientôt voir le jour, et c’est une belle aventure qui devrait commencer dans le Berry.

Quels permis pour construire une tiny-house ?

Si vous envisagez de faire appel à Alpha Tiny Houses pour votre projet de tiny houses, il faudra suivre la loi ALUR. En fait ce sera l’usage que vous ferez de votre tiny house, qui déterminera la nécessité d’un permis de construire.

Si votre tiny-house reste mobile, alors vous pourrez la stationner sur votre terrain jusqu’à 3 mois maximum sans autorisation

Vous souhaitez la stationner plus de 3 mois au même endroit, il faudra alors une autorisation de votre mairie

Si vous souhaitez faire de votre tiny-house, une habitation pérenne, alors il faudra envisager un permis d’aménagement si celle-ci ne dépasse pas les 20 m² d’emprise au sol ou un permis de construire si elle fait plus de 20 m².

Enfin pour pouvoir la déplacer, il faudra être titulaire du permis BE si la tiny et la remorque dépassent le poids de 3.5 tonnes. Ce qui est très souvent le cas.