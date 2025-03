Tiny House : Dragon Tiny Homes dévoile une mini maison ultra-compacte à seulement 36500 €

Depuis quelque temps, l’idée de vivre dans une tiny house me titille sérieusement. Moins d’espace, moins de dépenses, moins d’objets inutiles… mais plus de liberté ! Je vis dans un appartement, avec mes animaux (un chiot et deux chats), et je me dis qu’un petit bout de jardin ne serait pas une mauvaise idée pour eux ! Inutile de vous dire que mon jeune âge fait que l’achat d’une maison, ou d’un appartement, est, pour le moment, inaccessible ! Un prêt immobilier ? Impossible malgré deux contrats à durée indéterminée ! Bref, la solution serait peut-être la tiny-house, moins chère qu’une maison, mais tout aussi confortable si l’on accepte la vie minimaliste ! Et, en tombant sur la Genesis de Dragon Tiny Homes, mon cœur a fait un petit bond. Une maison sur roues, ultra-compacte, qui promet de loger deux personnes pour moins de 40 000 dollars (environ 37 000 €) ? L’offre est alléchante, mais que vaut réellement ce petit cocon mobile ? Plongeons dans une visite exclusive.

Un espace optimisé jusqu’au dernier centimètre

Dans cette tiny house Genesis, l’optimisation de l’espace prend tout son sens. En effet, avec seulement 16 pieds de long (4,9 mètres), la Genesis pousse l’art du minimalisme à son paroxysme. Elle me fait tout simplement rêver et montre que nul n’est impossible en termes d’aménagements d’espaces. Ainsi, l’espace intérieur de 12 m² est conçu pour garantir un confort optimal malgré sa taille réduite. En entrant, on découvre un petit salon, suivi d’une cuisine équipée d’un évier, d’un réfrigérateur et de plaques électriques. Besoin de plus de fonctionnalités ? Des options permettent d’ajouter un four, un lave-vaisselle et même une table intégrée pour travailler ou manger. Autant dire que chaque recoin est pensé pour maximiser l’utilité sans sacrifier l’esthétique. Je dis chapeau aux architectes d’intérieur, elle est juste incroyable !

Un étage (presque) comme à la maison

Et, ce n’est pas fini, comme dans la plupart des tiny house, l’espace couchage se trouve à l’étage. Ainsi, l’accès à la chambre se fait par un escalier ingénieux intégrant des rangements, un vrai gain de place ! Une fois en haut, on découvre une mezzanine avec un lit queen-size et même de quoi poser une table de nuit ou ajouter du stockage. Certes, la hauteur sous plafond est limitée (attention aux bosses en pleine nuit !), mais la présence d’une grande fenêtre et d’une rambarde design donne un sentiment d’ouverture et de sécurité. Bon, j’avoue, j’ignore si cet espace me conviendrait, car j’ai une tendance à la claustrophobie, mais c’est un détail, peut-être que je finirai par m’y habituer !

Un confort bien pensé pour un prix attractif

Rassurez-vous, le confort n’a pas été oublié, et la Genesis n’a rien à envier à certaines maisons traditionnelles. On y trouve une salle de bain avec douche, lavabo et toilettes, ainsi qu’un espace pour installer un lave-linge séchant (ou pas). La tiny house est équipée d’un système de chauffage et de climatisation, d’un chauffe-eau instantané au propane et de larges fenêtres qui inondent l’espace de lumière naturelle. Son prix de départ de 39 500 dollars (environ 36 500 €) reste abordable, mais attention : les options peuvent rapidement faire grimper la facture.

En savoir plus sur la Genesis, rendez-vous sur le site officiel du constructeur : dragontinyhomes.com. Alors, cette mini-maison sur roues vous fait-elle rêver ? Ou bien pensez-vous qu’un espace si réduit finirait par peser sur le quotidien ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .