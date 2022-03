Tiny House : l’entreprise “Les Frenchies” dévoile une petite maison en partenariat avec IKEA

Si vous nous suivez et que vous aimez les tiny houses, vous connaissez peut-être déjà ce constructeur de tiny houses installé à Vendargues (34) … Son nom : Les Frenchies, ils ont été les constructeurs de l’un de premiers villages de tiny house pour jeunes en situation précaire installées dans la Métropole de Lyon. Installée dans l’Hérault depuis 2018, l’entreprise est spécialisée dans les tiny houses en bois qui ressemblent plus à un petit cocon qu’à un logement ! Les tiny-houses Les Frenchies sont de véritables petites maisons sur roues, et plusieurs modèles sont déjà disponibles… Jusqu’au 29 mars 2022, ils exposent une tiny-house IKEA visible sur le parvis du magasin d’Odysséum à Montpellier. Découverte !

La tiny house IKEA, un rêve enfin accessible ?

L’entreprise, les Frenchies, vient de présenter la « Tiny House Accessible ». Elle a été conçue par Les Frenchies, mais elle est « non aménagée ». Pour son aménagement intérieur, plusieurs kits, tous confectionnés par IKEA sont proposés. Tous les kits se composent exclusivement de la gamme écoresponsables de l’enseigne suédoise et se dédie aux petits espaces.

« Les Frenchies » s’adapte à toutes vos envies !

Si les kits proposés par IKEA vous inspire pour aménager votre tiny house, l’entreprise s’adapte également à tous vos désirs en ce qui concerne finitions. Chez eux, c’est un peu comme au restaurant… Au lieu de choisir votre entrée, votre plat et votre dessert, vous choisissez votre bardage (bois/alu), votre cuisine et votre salle d’eau et votre aménagement intérieur ! Essayez le configurateur de tiny house sur le site Les Frenchies, vous verrez, c’est génial ! Tout en transparence, à chaque option choisie, vous verrez le prix exact s’afficher… Sans mauvaise surprise à la fin donc ! En revanche, vous ne pourrez pas choisir entre la sécurité et le confort… Les Frenchies, c’est forcément le confort et la sécurité, c’est-à-dire que la remorque qui portera votre tiny sera toujours adaptée au poids de votre tiny.

Les Frenchies, la qualité garantie !

Aménagement Ikea ou pas, si vous décidez d’investir chez Les Frenchies, la qualité sera au rendez-vous… Les tiny sont toutes fabriquées en France par des compagnons, et la majorité des produits qui composent les tiny de l’enseigne sont Made In France. Cette année, ce sont plus de 30 tiny houses qui ont fait le bonheur de leurs propriétaires… C’est aujourd’hui, l’un des plus grands fabricants français de tiny houses ! Ce sera peut-être votre future résidence secondaire, principale, studio de jardin ou bureau ! Allez savoir !

Comment contacter Les Frenchies ?

L’équipe Les Frenchies se tient à votre disposition pour vous renseigner et définir avec vous la tiny house de vos rêves ! Qu’elle soit « Ikea », « Jade », « Agathe » ou « Aventurine », peu importe, vous pourrez obtenir des renseignements sur les modèles, un devis ou des informations sur leur autonomie électrique ou leurs toilettes sèches…. Un showroom est également installé au siège de l’entreprise, à Vendargues, si vous n’avez pas eu le temps de passer par Montpellier avant le 29 mars prochain. Plus d’infos : Le site internet : Les Frenchies / La page Facebook : Les Frenchies