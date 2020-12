Brette Haus : cette mini maison pliable est... adorable !

Les tiny-house sont devenues en quelques années, des petites maisons très prisées des citadins. Avec les deux confinements successifs que nous venons de vivre, la quête de Nature semble être au cœur des préoccupations de nombreuses personnes. Il y a les tiny-house que l’on construit pour y vivre à l’année, celles que l’on monte ou démonte au gré de ses voyages…

Et puis celles d’une société lettone, les Brette Haus ! La principale caractéristique de ces tiny-houses est qu’elles se plient et se déplient en fonction des besoins du propriétaire. Si vous n’avez que l’espace d’une remorque pour transporter votre tiny house, c’est la Brette Haus qu’il vous faudrait !

Les Brette Haus sont de petites maisons compactes qui se logent à l’arrière d’une semi-remorque… Elles se transportent d’un site à l’autre avec un petit camion équipé d’une grue et de montent en quelques heures.

Ces maisons auto-construites arrivent déjà pré-équipées en installations électriques, plomberie et évacuation des eaux usées. Toutes les maisons sont équipées de l’éclairage, des toilettes, d’un bac à douche, d’un plan de travail, de robinets et d’un évier. Le propriétaire a juste besoin de connecter le tout aux différents réseaux et il peut emménager.

Du bois rien que du bois… pliant !

Les Brette Hause sont fabriquées en CLT (Cross Laminated Timber), du bois lamellé croisé qui se présente sous forme de panneaux multi-couches. Entre trois et onze couches de bois sont assemblées puis collées entre elles pour assurer robustesse et isolation.

Ce matériau permet d’améliorer l’isolation et la durabilité. Les charnières installées sur le bois pliant / dépliant sont conçues pour pouvoir déménager 100 fois, ce qui laisse un peu de marge de manœuvre !

Et le prix ?

Quant au prix des Brette Haus, le premier modèle débute à 22000€ pour 22 m² et monter jusqu’à 47 000€ pour 47 m²… En revanche, il semblerait que ces Brett Haus ne s’exportent pas encore au-delà des frontières de la Lettonie ! Dommage elles sont vraiment chouettes !

Plus d’infos :

Designer : Brette Haus

Site officiel : brette.haus

Page Facebook : brette.haus

Page Instagram : brette.haus