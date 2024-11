Merlin Solar, un panneau solaire flexible qui transforme toutes les surfaces en générateur d’énergie

Les panneaux solaires monocristallins sont connus pour leur efficacité de conversion élevée. D’après Effy, leur rendement moyen est de 16 à 24 %, tandis que celui des modèles polycristallins varie de 14 à 18 %. Toutefois, il faut savoir que ces cellules sont fragiles et nécessitent une méthode d’encapsulation spécifique pour éviter les éventuelles dégradations, pouvant affecter négativement le bon fonctionnement et le rendement. Pour pallier cette fragilité, Merlin Solar Technologies, une entreprise américaine fondée par Venkatesan Murali, a développé une technologie permettant de créer des panneaux monocristallins à la fois flexibles et résistants.

Des grilles métalliques pour améliorer la résistance des panneaux monocristallins

Pour améliorer la résistance des panneaux monocristallins, Merlin Solar Technologies a augmenté le nombre de connexions en installant des grilles métalliques. Ces dernières améliorent les interconnexions intra et inter cellulaires, et rendent les cellules plus flexibles et plus résistantes aux dégradations, telles que les fissures ou les microfissures. Par ailleurs, elles optimisent la capacité des cellules à gérer les ombres partielles. Grâce aux interconnexions améliorées, l’énergie est redirigée efficacement autour des zones d’ombre. Ce qui permet de bénéficier d’une efficacité de conversion plus ou moins élevée, même si une partie des cellules n’est pas exposée aux rayons du soleil. Pour information, en l’absence des grilles métalliques développées par l’entreprise américaine, les panneaux monocristallins doivent être placés entre deux couches de verre et dans des cadres pour réduire les risques de fissure. Cette méthode d’encapsulation alourdit grandement les dispositifs et rend leur installation relativement complexe.

Des panneaux monocristallins parfaitement adaptés aux véhicules

En raison de leur souplesse, mais également de leur légèreté et de leur grande résistance aux fissures, les panneaux monocristallins conçus par Merlin Solar Technologies peuvent être installés sur tous types de surfaces. Ils s’adaptent aux contours irréguliers, ne nécessitent aucun cadre ou support, et conviennent parfaitement aux camions et aux camping-cars. Installés sur les toits de ces véhicules, les cellules peuvent alimenter des équipements, tels que des réfrigérateurs ou des téléviseurs, et réduire significativement la consommation de carburant.

En effet, en l’absence de source d’énergie comme les panneaux photovoltaïques, il est nécessaire, à certains moments, de laisser les moteurs des camping-cars en marche pour recharger les batteries qui alimentent certains appareils en électricité. Actuellement, Daimler et Ryder comptent parmi les entreprises qui ont installé les dispositifs photovoltaïques de Merlin sur leurs camions.

Vers la conception de dispositifs destinés au marché des toits solaires

Si ses panneaux photovoltaïques innovants équipent déjà des camions et des camping-cars, Merlin Solar Technologies projette de faire son entrée sur le marché des toits solaires. Pour ce faire, l’entreprise américaine a réalisé une levée de fonds de série B de 28,2 millions d’euros. Durant le tour de table mené par Fifth Wall, un des plus grands acteurs du marché des matériaux de construction était présent, à savoir Saint-Gobain. Pour Merlin, son partenariat avec cette société française de renommée internationale permettrait d’accélérer l’intégration de sa technologie dans les toitures résidentielles et commerciales.

Parmi les objectifs de l'entreprise fondée par Venkatesan Murali, on peut citer l'installation de ses cellules photovoltaïques flexibles dans les bardeaux solaires du fabricant de matériaux de construction. Pour information, la technologie de la société américaine est brevetée et constitue une avancée significative, dans un domaine où l'innovation ne semblait plus avoir sa place. Plus d'informations : merlinsolar.com.