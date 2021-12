Un mur végétalisé pour mieux isoler sa maison

En voyant l’impact de la pollution sur notre planète, l’écologie est une cause touchant de plus en plus de personnes. En effet, beaucoup de propriétaires décident aujourd’hui de construire leur maison grâce à des matériaux durables.

Il s’avère qu’en plus d’être durables, ces matériaux apporteraient également beaucoup d’avantages. C’est notamment le cas des murs végétalisés. Ces murs seraient un meilleur isolant que les murs traditionnels.

Qu’est-ce qu’un mur végétalisé ?

Comme son nom l’indique, un mur végétalisé est un mur conçu à partir de différents végétaux. Il se décrit comme un jardin vertical dans lequel vont pousser des plantes grimpantes. Ces murs peuvent être placés aussi bien à l’intérieur de votre maison qu’à l’extérieur.

Côté entretien, le mur végétalisé est autonome. En effet, il est capable de s’entretenir tout seul en eau, en éclairage ainsi qu’en nutriments. De plus, ces murs permettent d’ajouter une petite touche écologique à votre maison.

En ce qui concerne les plantes à y installer, inutile d’avoir de grandes connaissances en jardinage. Cependant, il faut veiller à ce que les plantes soient capables d’être autonomes. On ne peut pas faire pousser n’importe quelle plante sur les murs végétalisés. Quant à sa durée de vie, un mur végétalisé dure environ 10 ans en moyenne.

Un mur végétalisé serait plus isolant qu’un mur traditionnel

Selon une récente étude britannique publiée dans la revue Building and Environment, les murs végétalisés permettraient effectivement de retenir beaucoup mieux la chaleur. Et qui dit meilleur isolant thermique dit aussi réduction de l’utilisation des radiateurs.

Des chercheurs de l’université de Plymouth ont comparé la capacité d’isolation d’un mur végétalisé et d’un mur fait de béton et de briques. Le mur végétalisé étant composé de feuilles de feutre flexible sur lesquelles ont été ajouté de la terre ainsi que différentes plantes.

Les analyses de ces deux murs ont été réalisées sur une durée de 5 semaines. Après ce délai, les chercheurs ont constaté que le mur végétalisé retenait plus la chaleur que le mur traditionnel. En effet, la quantité de chaleur perdue pour le mur végétalisé est inférieure de 31,4 % comparé à celle du mur traditionnel. Un mur fait de végétaux permet donc une réduction conséquente de la perte de chaleur.

Une solution écologique pour les constructions de demain

Selon cette même étude, les constructions non écologiques sont responsables de 17% des émissions de gaz à effet de serre. Installer des murs végétalisés sur les constructions futures serait donc un bon moyen de réduire ces émissions de gaz à effet de serre.

D’après le chercheur en architecture durable, Dr Matthew Fox, « En Angleterre, environ 57% des bâtiments ont été construits avant 1964. Bien que les réglementations aient changé plus récemment pour améliorer la performance thermique des nouvelles constructions, ce sont nos bâtiments existants qui nécessitent le plus d’énergie pour être chauffés et qui contribuent de manière significative aux émissions de carbone. Il est donc essentiel que nous commencions à améliorer la performance thermique de ces bâtiments existants. »

Pour lui, les murs végétalisés seraient donc la meilleure solution de garder un maximum de chaleur dans les bâtiments. Voici deux raisons de plus d’installer un mur végétalisé sur sa maison !