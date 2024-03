Pavacell P et dB : des panneaux thermo-acoustiques isolants et biosourcés pour des maisons plus durables

L’isolation est un aspect primordial qui garantit la performance énergétique et le confort d’une maison. L’utilisation d’isolants efficaces permet ainsi de réduire sa facture énergétique. Après tout, en ces temps où le prix de l’énergie tend à augmenter, sans parler des problèmes environnementaux auxquels notre génération est confrontée, il est important de se tourner vers des solutions à faible empreinte carbone. Pour toutes ces raisons, la société française Soprema a développé des panneaux isolants thermo-acoustiques qui, en plus d’être écologiques, se veulent efficaces. Les Pavacell P et Pavacell dB sont fabriqués avec des matériaux recyclés, entre autres du papier journal, à partir duquel on extrait de l’ouate de cellulose, et du coton. Ce dernier est quant à lui issu du recyclage du textile.

Réduire l’empreinte carbone

Ces panneaux d’isolation thermo-acoustiques sont fabriqués dans les Vosges, au sein de l’usine de l’entreprise qui se trouve à Golbey. Le recyclage contribue bien sûr à la réduction de l’empreinte carbone des deux produits. Le choix des matériaux utilisés ne découle pas du hasard. En plus d’être abondants, l’ouate de cellulose et le coton confèrent aux Pavacell P et Pavacell dB d’excellentes propriétés thermo-acoustiques. Il faut savoir que ces panneaux sont conçus pour l’isolation intérieure. Grâce à leur légèreté et à leur compressibilité, ils peuvent être assemblés facilement. D’ailleurs, on peut les couper en utilisant un simple couteau ou une scie à lame lisse.

Une découpe sans poussières

Fait intéressant, ces panneaux d’isolation de Soprema ne génèrent pas de poussière lorsqu’on les coupe avec un outil adapté. Concernant le Pavacell P en particulier, il s’agit d’un isolant semi-rigide qui accuse un lambda de 0,039 W/(m.K), soit un R de 1,5 à 5,10 m².K/W. Il convient aux murs, cloisons, planchers de combles et rampants. Doté de capacités de déphasage exceptionnelles, il assure un confort thermique optimal en toute saison. Son format 1350 × 600 mm, couplé à son poids plume, facilite la pose. À noter que ce panneau, disponible dans des épaisseurs allant de 60 à 200 mm, est également adapté à la réalisation de contre-cloisons standards.

Quid du Pavacell dB ?

De son côté, le Pavacell dB est un panneau d’isolation souple. Il est principalement conçu pour l’isolation des cloisons de distribution. Tout comme le Pavacell P, il convient à tous les types de bâtiments. Également proposé dans un format de 1350 × 600 mm, il promet un grand confort acoustique. Les valeurs de référence sont de 41 dB pour une cloison 72/48 et de 48 dB pour une cloison 98/48.

On notera aussi le fait que Soprema se vante d'une excellente tenue mécanique dans les montants standards de 48 mm grâce à une bonne compressibilité. Plus d'informations sur le site Soprema.