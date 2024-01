Est-ce que la ouate de cellulose est un bon isolant ?

Lorsque vous envisagez la rénovation thermique de votre maison, cela passe généralement par la réfection de l’isolation. Que ce soit par l’isolation des combles, ou par une isolation par l’extérieur, le choix du matériau est essentiel. Depuis quelques années, la laine de verre ou la laine de roche sont remplacées par un autre matériau : la ouate de cellulose. Plus écologique et plus économique, elle s’immisce peu à peu dans nos murs. Ceci est plutôt une bonne nouvelle, surtout lorsque l’on sait que 5,2 millions de logements (soit 17 % du parc de résidences principales) seraient des « passoires énergétiques », selon le ministère de l’Environnement ! Mais, qu’est-ce que la ouate de cellulose ? Quels sont ses avantages thermiques, écologiques et économiques ? On va tout vous expliquer.

La ouate de cellulose, qu’est-ce que c’est ?

Ce matériau est peut-être actuellement l’un des plus respectueux de l’environnement en matière d’isolation thermique. La ouate de cellulose est fabriquée à partir de fibres de papier. Mais, ce sont évidemment des papiers recyclés, voire de vieux journaux qui sont utilisés pour la concevoir. Recycler des vieux papiers pour en faire un isolant, c’est une riche idée qui réduit fortement l’impact environnemental des matériaux et du secteur du bâtiment en général. Pour résister au feu, aux moisissures et éviter qu’elles ne deviennent le refuge d’insectes nuisibles, elles sont aussi traitées avec des additifs fongicides et ignifugeants.

Quels sont les avantages de la ouate de cellulose ?

Comme la plupart des isolants minéraux, la ouate de cellulose se trouve en poudre (à souffler) ou en panneaux (à poser). Ce matériau possède une performance thermique élevée comparée à la laine de roche, ou à la laine de verre :

Ouate de cellulose : de 0,035 à 0,041 W/mK

Laine de verre : de 0,030 W/mK à 0,040 W/mK

Laine de roche : approximativement 0,045 W/mK

Rappelons que plus la conductivité thermique est élevée, plus le matériau est conducteur de chaleur ; plus elle est faible, plus il est isolant. De plus, la ouate de cellulose possède la capacité de retenir l’air dans ses fibres. Elle est aussi un parfait isolant phonique, et retiendra aussi l’air frais en été.

Quels sont les inconvénients de l’isolation avec de la ouate de cellulose ?

Si vous optez pour cette matière, vous devrez aussi considérer ces quelques inconvénients. Le premier étant que, fabriquée de vieux papiers, elle est très peu résistante à la vapeur, ce qui peut provoquer une condensation plus importante. Des problèmes d’humidité peuvent donc apparaître, et elle est absolument déconseillée dans les maisons déjà humides. Le second étant qu’elle est un matériau nécessitant l’intervention d’un professionnel pour l’utiliser.

Plus difficile à poser que la laine de verre, elle nécessite des connaissances d'un professionnel. Enfin, la ouate de cellulose peut ne pas être le choix optimal pour tous les types de structures. Par exemple, dans le cas de murs extrêmement minces, d'autres matériaux isolants peuvent s'avérer plus appropriés. Bien que le coût de la ouate de cellulose soit généralement avantageux, il peut fluctuer en fonction de la localité, des fournisseurs et des frais d'installation.