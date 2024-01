Knauf dévoile une nouvelle version de ses panneaux isolants (plaque de plâtre) Polyplac

L’isolation des murs par l’intérieur est l’un des moyens recommandés et soutenus par les autorités publiques pour décarboner le secteur du bâtiment. Elle complète les autres travaux d’isolation (toit, combles, plancher, etc.) pour supprimer les ponts thermiques dans une habitation. Elle permet aux occupants d’un bâtiment de profiter d’une température confortable en toute saison, tout en réduisant les dépenses liées au chauffage et à la climatisation. Ce type de travaux a aussi l’avantage d’être moins coûteux et éligible à des aides financières octroyées par l’État, les collectivités locales et les fournisseurs d’énergie.

Aujourd’hui, la pose des panneaux collés figure parmi les techniques les plus utilisées pour isoler efficacement les murs par l’intérieur. Celle-ci offre de bonnes performances sans trop réduire la surface habitable. En Europe, plusieurs entreprises proposent, en effet, des complexes de doublage isolant répondant aux différents besoins des clients. Parmi elles, le fabricant allemand Knauf est considéré comme leader dans le domaine de l’aménagement intérieur et de l’isolation des bâtiments. À la mi-janvier 2024, il a dévoilé le travail d’optimisation de sa gamme de doublages thermiques et acoustiques Polyplac. Dans cet article, nous vous convions à le découvrir.

Un nombre de références plus réduit

Knauf a décidé de réduire de 60 % les références présentes dans sa gamme de complexes de doublage Polyplac. Son objectif serait de privilégier les solutions qui procurent les meilleures performances en termes d’isolation thermique et d’impact carbone. D’après cette entreprise, les références restantes répondent aux exigences de la norme énergétique et environnementale française en vigueur RE2020. Ainsi, le fabricant a retiré de la gamme les complexes de doublage thermique Knauf Therm Th38 et Knauf XTherm Ultra 30. Il ne commercialisera donc plus des doublages avec PSE blanc au profit des solutions plus efficaces avec PSE gris. Il indique sur son site web que le complexe de doublage Knauf XTherm 30 Phonik peut remplacer le modèle Knauf XTherm Ultra 30. Grâce à ce travail d’optimisation et de rationalisation, ses clients peuvent choisir plus facilement les produits adaptés à leur projet et à leurs besoins spécifiques. De plus, ce changement vise à améliorer la gestion des stocks chez les distributeurs.

Des panneaux de doublage moins lourds

Grâce aux travaux d’innovation menés par le pôle Recherche et Développement de ce fabricant allemand, une amélioration a pu être apportée aux complexes de doublage Polyplac Phonik. Chaque panneau isolant de cette gamme pèse désormais 10 kg en moins par rapport à l’ancien modèle. Cette réduction de poids permet d’installer les panneaux d’isolation avec plus de sécurité et de confort, car ils sont plus faciles à manipuler. Malgré ce changement, les performances phoniques de ces solutions restent les mêmes qu’avant (gain d’isolation acoustique jusqu’à 12 dB). Elles sont conformes au référentiel Qualitel Acoustique.

Les avantages principaux des complexes de doublage de Knauf

Chaque complexe de doublage de la gamme Polyplac est composé d’une plaque de plâtre et d’un isolant en polystyrène expansé ou en polyuréthane. Il assurerait une isolation continue et performante des murs par l’intérieur. Il réduirait les pertes de chaleur au niveau des appuis de fenêtre et des planchers bas lorsqu’il est combiné à un isolant sous chape. En été, il contribuerait à garder la fraicheur à l’intérieur d’un logement. Il est à souligner que les doublages de ce fabricant affichent une résistance thermique supérieure à 3,7 m² K/W, performance minimale exigée pour obtenir des aides financières à la rénovation en France. Leur installation s’effectuerait plus rapidement et nécessiterait moins de matériaux que les contres cloisons. Plus d’informations : Knauf.fr. Avez-vous déjà utilisé les produits de cette marque et qu’en avez-vous pensé ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .