Isonat, une isolation thermique et acoustique en fibre de bois biosourcés et géosourcés

En matière d’isolation, il est un produit et une entreprise française qui se démarquent depuis une dizaine d’années. Isonat, basée à Mably (42), a été fondée en 2013 et est l’une des spécialistes dans l’isolation en fibre de bois, une méthode respectueuse de l’environnement. Dix ans après leur lancement, ils viennent d’investir 10 millions d’euros pour tripler leur production. Une nouvelle gamme vient également s’ajouter au catalogue : Flex Contact. Mais, qu’est-ce que l’isolation en fibre de bois ? Quels sont ses avantages ? Et, comment se présente la nouvelle gamme d’Isonat. On va tout vous expliquer.

L’isolation en fibre de bois, qu’est-ce que c’est ?

Les panneaux isolants en fibres de bois d’Isonat sont fabriqués par le défibrage des chutes de bois, principalement des résineux, provenant de scieries ou de rémanents de forêts du Haut Beaujolais. Dans un souci écologique, ces forêts se situent à moins de 50 km de l’entreprise. De plus, la préférence est accordée à l’achat du pin Douglas local certifié PEFC. Les fibres de bois sont soigneusement mélangées et liées pour produire des panneaux, rigides ou flexibles, répondant aux normes les plus strictes. De plus, le liant, qu’il soit sous forme fibreuse ou liquide, assure la tenue mécanique et la solidité du produit final. Isonat propose ainsi aux professionnels du secteur du bâtiment et de la rénovation une gamme complète d’isolants conçus à partir de fibres de bois écologiques et naturelles. Ces isolants peuvent être utilisés à l’intérieur comme pour une isolation par l’extérieur.

Quelles différences entre la fibre du bois, et la laine de bois ?

Les isolants en fibre de bois, régis par la norme NF EN 13171, sont constitués d’au moins 80 % en masse de fibre de bois, assemblés par adhésion et généralement fabriqués par voie sèche, excluant l’utilisation d’eau. En revanche, les laines de bois, conformes à la norme NF EN 13168, sont élaborées à partir de longs copeaux de bois obtenus par rabotage. Le processus de fabrication de la laine de bois implique le mélange avec un liant minéral, fréquemment composé de ciment et de chaux, suivi d’un moulage selon l’épaisseur d’isolant désirée, réalisé par procédé humide.

Quels sont les pouvoirs isolants de ces matériaux ?

Au sein des isolants biosourcés, ceux fabriqués à partir de fibre de bois se distinguent par leur conductivité thermique exceptionnelle et la facilité de découpe de leurs panneaux. Le bois, naturel, durable et renouvelable, représente une ressource d’excellence pour la création d’isolants biosourcés, et par le biais de sa collecte de matière première, Isonat participe à la préservation des forêts et à la dynamisation de la filière bois. Les fibres de bois, grâce à leur disposition optimisée au cours du processus de fabrication, permettent d’atteindre des niveaux de performances thermiques exceptionnels. Cela confère aux panneaux en fibre de bois Isonat une efficacité remarquable en tant qu’isolants thermiques et acoustiques. Les produits Isonat, sont aussi d’excellents absorbants acoustiques pour réduire la réverbération dans les espaces intérieurs et isoler efficacement des bruits aériens, tant extérieurs qu’intérieurs.

La nouvelle gamme : Flex Contact

La toute nouvelle gamme Flex Contact d’Isonat, dédiée à l’isolation par l’intérieur, se démarque par une technologie de fabrication entièrement réalisée en France, réduisant significativement les émissions de poussière tout en proposant une composition quasi entièrement éco-sourcée en Europe. Cette gamme polyvalente répond aux divers besoins des applicateurs, proposant des solutions d’isolation pour les murs intérieurs sur supports maçonnés et ossatures bois. La gamme Flex Contact se destine également aux cloisons, aux combles aménagés entre chevrons ou sous chevrons, aux combles perdus, ainsi qu’aux systèmes de contre cloisons, cloisons et plafonds associés aux plaques de plâtre Placo.

La gamme Flex Contact est complètement conçue et fabriquée en France, avec l’intégralité de ses matières premières sourcées en Europe. C’est notamment le cas, de la fibre de bois provenant de chutes des scieries locales à proximité de l’usine Isonat de Mably, privilégiant, par ailleurs, le pin Douglas local certifié PEFC®. Une réduction significative de la quantité de liant nécessaire pour la fabrication des panneaux Flex contribue à rendre cet isolant plus respectueux de l’environnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur isonat.com. Que pensez-vous de cette innovation en matière d’isolation ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .