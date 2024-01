Isolation : comment choisir l’épaisseur de votre isolant thermique ?

Lorsque vous engagez des travaux de rénovation thermique dans votre habitation, il faut les réaliser avec intelligence afin qu’ils soient vraiment performants. L’isolation des murs, des sols et des combles est la garante d’économies de chauffage, et par conséquent, d’économies d’argent. Vous pouvez alors vous interroger sur la qualité des isolants thermiques choisis et sur l’épaisseur à installer pour obtenir la meilleure isolation possible. Évidemment, tous les isolants possèdent différentes qualités thermiques, notamment au niveau de la conductivité thermique et de la résistance thermique. Mais quelle épaisseur choisir en fonction de la pièce et du matériau pour une isolation maximale ? On va tout vous expliquer.

Comment se mesure le coefficient thermique d’un matériau ?

Les propriétés thermiques d’un matériau sont principalement évaluées à l’aide de deux coefficients clés : la conductivité thermique (lambda) et la résistance thermique (R).

La conductivité thermique, notée lambda, représente la capacité d’un matériau à conduire la chaleur ou à l’isoler du froid. Une valeur de lambda plus basse indique une meilleure capacité d’isolation du matériau.

D’un autre côté, la résistance thermique mesure la capacité d’un matériau à résister au flux de chaleur et s’exprime en m². K/W. Ce coefficient se calcule en divisant l’épaisseur du matériau par sa conductivité thermique.

Ainsi, en augmentant l’épaisseur de l’isolant, la résistance thermique augmente proportionnellement, entraînant une amélioration significative des performances d’isolation.

Quelques exemples concrets en fonction du matériau isolant

Vous l’aurez compris, plus le matériau est épais, plus son pouvoir isolant se révèle efficace. Cependant, tous les matériaux possèdent différentes propriétés et ne se destinent pas aux mêmes pièces. Premier exemple avec la laine de verre qui possède une conductivité thermique (lambda) élevée, mais qui nécessite une grosse épaisseur pour atteindre une résistante R élevée. Au contraire, la mousse de polyuréthane, qui possède une conductivité thermique plus faible, nécessitera une plus petite épaisseur.

Quels matériaux isolants choisir en fonction du lieu à isoler ?

Puisque tous les matériaux n’ont ni la même conductivité thermique ni la même résistance thermique, certains seront plus adaptés aux sols, aux murs ou aux combles. Ainsi, pour isoler les murs, si vous choisissez la laine de verre, il conviendra d’installer au moins 12 cm d’épaisseur, 16 cm étant l’idéal ; une épaisseur similaire, si vous choisissez la laine de roche.

Si votre choix se porte sur la fibre de bois, il faudra envisager une couche de 14 cm au minimum, voire 18 cm pour des performances optimales. Pour la ouate de cellulose, 15 cm seront le minimum pour obtenir une bonne isolation et 20 cm pour de plus hautes performances. Citons aussi la mousse de polystyrène (12 cm / 16 cm) ou la mousse de polyuréthane (8 cm / 11 cm). Les mêmes matériaux peuvent être utilisés pour les combles, mais ils nécessiteront une épaisseur plus importante :

Laine de roche / Laine de verre : 24 cm pour des combles nus et 21 cm pour des combles déjà aménagés.

Fibre de bois : à cause d’une conductivité thermique supérieure à la laine de verre ou de roche, l’épaisseur devra se situer autour de 30 cm.

Enfin, les mêmes matériaux peuvent être utilisés pour les sols, à raison de 12 cm pour la laine de verre et de 15 à 17 cm pour la fibre de bois. Certains travaux d’isolation, s’ils respectent les normes d’isolation et sont réalisés par des entreprises RGE, peuvent bénéficier d’aides de l’État dans le cadre de la rénovation énergétique. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .