SuperFOIL, une « couverture de survie » pour isoler les portes de garages, les oubliées de la rénovation thermique

L’isolation de votre logement devient absolument indispensable lorsque vous songez à votre prochaine facture d’électricité ! Les seuls moyens que nous avons en notre possession pour limiter les dégâts sont de parfaire l’isolation de notre logement. Vous avez donc isolé, voire changé vos fenêtres, fermé vos bas de portes avec des boudins, isolé votre chauffe-eau et installé des rideaux occultants thermiques. Cependant, vous constatez que le froid s’immisce encore sans vraiment identifier l’origine du problème. Vous disposez d’un garage attenant à votre maison ? Et si le problème venait de cette pièce à laquelle nous ne pensons pas instantanément. Isoler le garage, notamment sa porte, pourrait peut-être résoudre ce problème. Découvrez, par exemple, l’isolant spécial porte de garage SuperFOIL, actuellement au prix de 33,99 €. C’est parti.

Présentation de l’isolant spécial porte de garage SuperFOIL

Réduisez significativement vos coûts énergétiques en optant pour les rouleaux d’isolation en feuille SuperFOIL. Grâce à leur capacité à refléter jusqu’à 95 % de la chaleur, ces rouleaux vous permettent d’isoler parfaitement la porte de votre garage. Cette solution innovante combine une barrière radiante, une barrière vapeur et une isolation, offrant ainsi une isolation thermique exceptionnelle. Que ce soit pour garder votre maison bien isolée en hiver ou fraîche en été, le kit SuperFOIL vous procure une solution polyvalente et efficace. Chaque kit de portes de garage affiche une épaisseur de 3 mm et est résistant à la corrosion ainsi qu’à l’eau !

Une installation en quelques minutes seulement

Parfois, se lancer dans des travaux d’isolation peut rebuter certains qui ne sont pas des bricoleurs dans l’âme. Votre kit est livré avec un rouleau d’isolation de garage (0,6 × 10 m, couverture de 6 m²), un rouleau de ruban adhésif double-face de 25 mm de large et un rouleau de ruban réfléchissant de 50 mm de large. De plus, il s’adaptera parfaitement aux dimensions de votre porte de garage, puisqu’il suffit d’une paire de ciseaux pour en ajuster les dimensions. Le kit d’isolation est conçu pour être installé rapidement, avec un minimum de déchets, et sans nécessiter d’outils spécialisés. De plus, en choisissant cet isolant, vous faites aussi un geste pour la planète, car il est fabriqué avec jusqu’à 40 % de matériaux recyclés.

Un isolant adapté à toutes les portes et à tous les bricoleurs

Que votre porte de garage soit électrique ou manuelle, le kit d’isolation s’adapte à tous les types de portes et propose une solution universelle. Il se dote d’une conception 3-en-1 qui intègre, donc, une couche d’isolation, une barrière radiante et un contrôle de vapeur hautement performants. De plus, même des années plus tard, votre porte de garage restera isolée, les produits SuperFOIL étant conçu pour durer, et non être remplacés fréquemment. Voici ces quelques caractéristiques techniques fournies directement par la marque :

Valeur R fondamentale* : 0,12

Épaisseur : 3 mm

Longueur : 10 m

Largeur : 0,6 m

Poids : 1,5 kg

SuperFOIL, pour isoler toutes les parties de votre maison

Nous venons de vous présenter l’isolant spécialement conçu pour les portes de garages. Toutefois, la marque britannique, grande spécialiste des matériaux isolants destinés au grand public, propose également des réflecteurs pour radiateurs, des isolants pour vos chauffe-eau ou encore pour vos abris de jardins ou vos tuyaux à l’extérieur. Avez-vous déjà isolé votre porte de garage ? Pensez-vous que cela ait eu un impact réel sur votre consommation électrique ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

SuperFOIL Isolation pour Porte de Garage - Solution DIY pour Économie d'Énergie - Isolation Thermique Durable 3-en-1 avec Barrière Réfléchissante et Pare-Vapeur Powerhouse Économie d'énergie - Réduisez vos factures d'énergie avec les rouleaux d'isolation en feuille SuperFOIL qui reflètent jusqu'à 95 % de la chaleur, maintenant votre maison confortable...

*Le prix a été relevé le 20 novembre 2023, il est susceptible d’être revu à la hausse ou à la baisse, par le site vendeur.

