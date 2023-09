Cet « amplificateur de chauffage » à moins de 20 € permet de faire de substantielles économies d’énergie

Les températures commencent à se refroidir et viendra rapidement le moment fatidique de rallumer le chauffage. Cette année, avec les augmentations successives des coûts de l’énergie, la facture de régulation risque d’avoir un peu de mal à passer ! C’est donc le moment propice pour trouver de petites astuces qui, mises bout-à-bout, vous permettront de gagner quelques euros sur votre prochaine facture. C’est, par exemple, le cas du réflecteurs de radiateur, un « amplificateur de chauffage » qui s’installe en quelques minutes. Nous vous proposons de découvrir comment fonctionne un réflecteur de radiateur comme le modèle Radpack vendu par SuperFOIL, une marque britannique spécialiste des matériaux isolants. Découverte.

Économiser de l’énergie avec le réflecteur de radiateur SuperFOIL

SuperFOIL Radpack propose une solution simple et efficace pour améliorer l’efficacité énergétique de vos radiateurs sans nécessiter de travaux lourds. La première étape consiste à mesurer la feuille de papier à bulles fournie en fonction des dimensions de votre radiateur. Ensuite, munissez-vous de ciseaux pour découper le film à la taille souhaitée, en veillant à créer des fentes pour les supports du radiateur. Une fois découpé, le film se fixe aisément au mur à l’arrière du radiateur à l’aide de pastilles adhésives fournies, sans nécessiter le retrait du radiateur. Chaque SuperFOIL Radpack fournit une couverture de 3 m², idéale pour isoler efficacement trois radiateurs. De plus, ils sont fabriqués à partir de 40 % de matériaux recyclés, contribuant à la fois à vos économies d’énergie et à la préservation de l’environnement.

Comment fonctionne le réflecteur Radpack de SuperFOIL ?

La surface à haute émissivité du SuperFOIL Radpack réfléchit efficacement jusqu’à 95 % de la chaleur généralement perdue dans le mur derrière votre radiateur, la redirigeant vers votre pièce. Cette capacité contribue significativement à l’économie d’énergie, entraînant des économies substantielles sur vos factures d’énergie. Peu importe la forme ou la taille de votre radiateur, le SuperFOIL Radpack est conçu pour être compatible avec tous les types de radiateurs. Dès l’installation, vous commencerez à constater une différence dans vos factures d’énergie et à la fin, le résultat devrait être encore plus probant. Si vous disposez d’une application pour suivre votre consommation d’énergie, ce sera encore plus parlant !

Comment un réflecteur de radiateur peut vous faire gagner de l’argent ?

Lorsque votre radiateur électrique ou à gaz est allumé, il chauffe tout autour de lui et par la même occasion le mur qui se trouve à l’arrière. Concrètement, pour chaque radiateur, nous perdrions 20 % de chaleur, selon le site Effy. Concrètement, cela s’appelle de la chaleur perdue. Les réflecteurs de radiateur vont permettre de récupérer cette chaleur pour la renvoyer vers le centre de la pièce. De plus, en réfléchissant la chaleur vers l’avant plutôt que vers l’arrière, les réflecteurs de radiateur contribuent à une distribution plus uniforme de la chaleur dans la pièce.

Cela permet de maintenir une température constante, réduisant ainsi la nécessité de surchauffer le radiateur pour compenser les zones plus froides. En installant des réflecteurs de radiateurs, vous garantissez une meilleure distribution de la chaleur et maintenez une température plus confortable sans augmenter votre thermostat. Enfin, puisque la chaleur est correctement redirigée, vous n’aurez plus besoin de pousser le chauffage lorsqu’il fait très froid. La chaleur est plus uniforme et surtout, vous ne chauffez plus juste les murs de votre maison ! Pour un prix dérisoire d’environ 20 €, vous vous assurez donc une économie d’énergie considérable qui, en finalité, allègera votre prochaine facture !

