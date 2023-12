Sol-Hair-Insulation, l’invention d’un panneau d’isolation thermique composé de cheveux

Actuellement, les bâtiments sont encore responsables de 36 % des émissions de gaz à effet de serre et de 40 % de la consommation d’énergie de l’Union européenne. Malgré ces chiffres, le Parlement et le Conseil européens ambitionnent de réussir la transition vers un parc immobilier « climatiquement neutre » d’ici à 2050. Dans ce contexte, ils visent à rénover le maximum de bâtiments très énergivores, entre autres. L’isolation des murs, des plafonds, des planchers et des greniers figure notamment parmi les travaux d’amélioration de performance énergétique des bâtiments les plus recommandés par les professionnels du BTP.

Ce type de travaux permet de réduire grandement les pertes de chaleur en hiver et les risques de surchauffe en été. Aujourd’hui, les propriétaires ont le choix entre de nombreux types de matériaux isolants thermiques. Mais pour ceux qui sont très engagés en faveur de la durabilité de la planète, l’idéal est de choisir des isolants issus de l’économie circulaire. C’est spécifiquement le cas des panneaux d’isolation Sol-Hair-Insulation développés par l’entreprise Sol-Hair. Ils ont la particularité d’être fabriqués à partir de déchets de cheveux coupés provenant des salons de coiffure. Découverte.

Pourquoi cette entreprise a-t-elle choisi de recycler les déchets de cheveux ?

L’idée de fabriquer des panneaux d’isolation à partir des déchets capillaires a pu être concrétisée grâce à la collaboration de l’association française Coiffeurs Justes et de la start-up suisse Sol-Hair. Ce projet est également soutenu par la société EcofHair, spécialisée dans le développement des solutions de dépollution à base de cheveux recyclés, située à Vénissieux, en France. Ce consortium accorde une attention particulière à la valorisation et à la réutilisation des déchets de cheveux, en vue de produire des solutions innovantes. Cela permet d’éviter que ces déchets soient incinérés, produisant des émissions de carbone. Il est à souligner qu’une tonne de cheveux brûlés libère environ une tonne de CO₂ dans l’atmosphère.

Thomas Spreng, directeur d’Ecofhair, a affirmé que les cheveux humains sont « une ressource illimitée, qui pousse toute seule et qui est facilement disponible ». De plus, la fibre capillaire constitue un thermorégulateur performant et un absorbeur naturel de dioxyde de carbone. Mis à part la fabrication de panneaux isolants, cette matière organique a d’autres applications intéressantes liées à la protection de l’environnement, dont les techniques de nettoyage des océans. Selon Sol-Hair sur son site internet, les cheveux possèdent une performance de thermoconductivité de 38 mW/m.K, ce qui fait d’eux une alternative durable et viable aux solutions d’isolation traditionnelles. Cerise sur le gâteau, ils sont imputrescibles.

Quelles sont les caractéristiques de ces panneaux d’isolation biosourcés ?

Pour réaliser ce projet de fabrication de panneaux d’isolation Sol-Hair-Insulation, une filière de récupération des déchets capillaires provenant des coiffeurs a été mise en place. De grandes quantités de cheveux coupés sont transformées en solution d’isolation biosourcée présentant une conductivité thermique (lambda) de 36 mW/m.K. En effet, ce nouvel isolant thermique à base de cheveux recyclés est aussi performant que les solutions conventionnelles. Son efficacité serait, d’ailleurs, supérieure à celle des autres technologies d’isolation biosourcées présentes sur le marché. Il convient aussi de préciser sa capacité à réguler naturellement la température intérieure des bâtiments.

Selon les concepteurs, ces panneaux d'isolation sont conformes aux nouvelles lois européennes en matière de réduction d'émissions de carbone tout au long de leur cycle de vie. Ils constituent une alternative durable pour isoler efficacement les bâtiments neufs ou en rénovation. D'après la start-up Sol-Hair, ce projet n'est que le début en termes de valorisation des déchets capillaires. Diverses autres solutions durables et respectueuses pourront être développées en profitant de cette ressource aux multiples propriétés avantageuses. Plus d'informations : Sol-hair-insulation.com.