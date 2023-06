Nous connaissons déjà le pouvoir absorbant des cheveux ! Non seulement, ils absorbent notre transpiration corporelle, mais ils sont aussi souvent utilisés pour fabriquer des barrages, lors de catastrophes pétrolières. Ce fut le cas en 2020, lors de l’échouage d’un vraquier à l’île Maurice qui avait provoqué une marée noire. Du côté de Clermont-Ferrand (63), une start-up mise tout sur les cheveux, avec un autre concept très en vogue actuellement : le paillage de vos potagers ou de vos massifs fleuris. La start-up Capillum a inventé un tapis de paillage à base de cheveux récupérés dans les salons de coiffure, une innovation française que nous vous invitons à découvrir. C’est parti.

Le paillage Capillum, qu’est-ce que c’est ?

La start-up Capillum travaille déjà avec les cheveux récupérés, car elle en extrait la kératine pour un usage médical. Elle produit aussi des boudins dépolluants qui permettent, comme cité plus haut, d’absorber les hydrocarbures lors de la marée noire. Contrairement à sa réputation d’être imputrescible, il est important de souligner que le cheveu est biodégradable au contact de la terre, expliquent Clément Baldellou et James Taylor, les deux fondateurs de l’entreprise. Le tapis inventé par la start-up est fabriqué à partir de tissus de fibres capillaires et de laines, qui sont normalement destinées à la destruction. Deux matières biodégradables qui se prêtent parfaitement à la technique du paillage.

Un produit novateur, unique au monde

Une première mondiale, ce produit entièrement naturel est élaboré à partir de fibres capillaires et de laine de mouton. Cette innovation biosourcée offre une alternative écologique aux méthodes traditionnelles de protection des sols autour des plantes, qu’il s’agisse de jardins, de potagers, de vergers ou de haies. Ce paillage assure une protection contre le froid en hiver et réduit les besoins en arrosage et en désherbage en été. Il se dégrade naturellement en 24 mois, simplement en le recouvrant de paillis neuf lorsque cela est nécessaire. Fabriqué dans le nord, le produit est découpé dans un atelier à Gannat, puis conditionné à L’ESAT du CCAS de Clermont. Pour le moment, le paillage est exclusivement vendu sur le site de Capillum.

Le cheveu, une nouvelle filière écologique ?

Il faut savoir que les cheveux peuvent absorber jusqu’à huit fois leur poids et retrouver leur apparence d’origine après essorage. Comme le souligne Clément Baldellou, leur premier défi était de récupérer les cheveux coupés afin de créer une nouvelle filière. Leur matière première est inépuisable. Chaque jour, un million de Français se font couper les cheveux, et une personne sur deux serait prête à changer de coiffeur pour soutenir leur démarche écocitoyenne. Ils accueillent mensuellement 300 nouveaux coiffeurs partenaires, souvent encouragés par des clients qui ont compris l’impact écologique positif que chaque citoyen peut avoir à son échelle. Près de 2 500 coiffeurs ont déjà rejoint cette aventure inédite.

Le paillage, un élément essentiel du potager

Rappelons que le paillage dans un potager offre de nombreux bienfaits pour les plantes et le jardin en général. Tout d’abord, il permet de préserver l’humidité du sol en limitant l’évaporation de l’eau. De plus, le paillis agit comme une barrière protectrice contre les mauvaises herbes. En outre, le paillage aide à maintenir une température du sol plus constante, offrant ainsi une protection contre les brusques changements climatiques. Il contribue également à améliorer la structure du sol au fil du temps, en favorisant la vie microbienne et en fournissant des nutriments organiques lorsqu’il se décompose. Enfin, le paillage aide à prévenir l’érosion du sol en réduisant l’impact des précipitations et en maintenant sa stabilité.