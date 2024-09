Apparemment, nous avons dit adieu à l’été pour cette année ! J’ai eu la chance de vivre un « été indien » dans l’Aude en septembre, mais à priori, cela n’a pas été le cas pour tout le monde. Des températures quasi polaires, et des radiateurs qui ont déjà été rallumés pour les plus frileux. Dans cette infographie publiée par l’ADEME, on apprend que 10 à 15 % des déperditions de chaleur se font par les fenêtres, et ce, même si ces dernières sont en double vitrage. Je vous propose de découvrir une astuce très raisonnable, qui consiste à empêcher le froid (ou la chaleur) de passer au travers. Le rideau thermique isolant pourrait vous permettre, à moindre coût, de limiter les dégâts, et d’économiser sur votre facture. Découverte.

Un rideau thermique isolant qu’est-ce que c’est ?

Vous l’aurez compris, un rideau thermique isolant va vous protéger du froid, et s’installera comme un rideau classique. En termes de composition, il est généralement fabriqué de plusieurs couches :

Le tissu extérieur est souvent un tissu épais, comme du polyester ou du coton, qui sert à l’esthétique et à la durabilité du rideau.

La doublure thermique qui est, elle, isolante est, la plupart du temps composée de molleton ou de polystyrène. Elle retient la chaleur en hiver et garde la fraîcheur en été.

La doublure occultante, enfin, fréquemment en PVC ou en polyester, bloque, elle, la lumière et contribue à l’isolation thermique et sonore.

De plus, certains rideaux, plus « haut-de-gamme », ajoutent une quatrième couche, composée d’un revêtement en aluminium, ou d’un film métallique, qui réfléchit la chaleur vers l’intérieur de la pièce.

Comment fonctionne-t-il ?

Lorsque vous installez ce type d’accessoire, il faudra, pour qu’il soit le plus efficace possible, à couvrir la totalité de votre fenêtre, jusqu’au sol, si cela est possible. Les matériaux qui composent le rideau thermique isolant, bloquent le froid entre la fenêtre, ou la porte, et le rideau. Et, dans le cas d’un rideau équipé de couche réfléchissante, il va renvoyer la chaleur de la pièce, à l’intérieur de cette même pièce, évitant ainsi, les déperditions de chaleur, par les vitres.

Quels sont ses avantages et ses inconvénients ?

Les avantages du rideau thermique isolant sont intéressants, et en voici quelques-uns. Tout d’abord, il va permettre des économies d’énergie, ou de combustible (bois, pellet), en réduisant les pertes de chaleur. Ensuite, il permet de maintenir une température plus constante, et évite les fluctuations de température dans votre pièce. Certains rideaux, épais, jouent aussi le rôle d’isolant phonique, un critère important notamment en ville. Enfin, ils apporteront une nouvelle touche décorative dans votre intérieur, sans que l’investissement financier soit trop important. Quant aux inconvénients, il existe aussi, et le premier à connaître concerne son efficacité.

Ne vous attendez pas à pouvoir baisser votre thermostat de 3 ou 4 degrés pour conserver la même chaleur. C’est un rempart contre le froid, ce n’est pas une « baguette magique », le mieux étant, bien entendu, d’installer des stores à l’extérieur, ou de changer vos fenêtres si celles-ci sont anciennes. Néanmoins, ce n’est pas à la portée de tous, ou impossible si vous êtes locataires. Alors le rideau thermique isolant peut être une solution pour éviter de perdre trop de chaleur par les fenêtres ! Et, vous ? Êtes-vous déjà équipés de ce type de rideaux ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

PONY DANCE Rideau Occultant - Lot de 2 Rideau Thermique Isolant Anti Chaleur 140x240 Tenture Opaque à Oeillets Isolation Lumiere anti UV Decoration Chambre Maison Salon Intérieurs, Gris Dimension - Rideaux occultants à oeillets comprends 2 panneaux, chaque panneau mesure 140cm x 240cm. La hauteur du rideau mesurée à partir du sommet de l'anneau. Pour mieux correspondre, la largeur... PromoMeilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez