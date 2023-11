Le rideau isolant thermique, un allié sous-estimé et très abordable pour lutter contre le froid

S’isoler du froid, voilà une question d’actualité, même si les températures sont encore plutôt douces. Malheureusement, cette douceur sera vite remplacée par un froid hivernal qui nous glacera le sang au petit matin, comme au soleil couchant. Les différentes augmentations des tarifs de l’électricité nous incitent à trouver des astuces pour limiter les dégâts, surtout depuis la fin du bouclier tarifaire ! Il y a de nombreuses possibilités pour se protéger du froid, à commencer par une isolation digne de ce nom pour votre maison. Or, les travaux d’isolation ne sont pas à la portée budgétaire de tout le monde. Pour tenter de vous isoler du froid, découvrez par exemple l’utilité des rideaux isolants thermiques Deconovo. Non seulement ils vous protégeront du froid, mais également de la chaleur en été et ajouteront une touche décorative à votre intérieur.

Quel est le pouvoir du rideau thermique occultant ?

Ces rideaux occultants sont le choix idéal pour apporter à votre espace un mélange parfait de style et de fonctionnalité. Vendus par paire et en de multiples dimensions et coloris, chaque ensemble comprend deux panneaux dont la hauteur est mesurée à partir du sommet des anneaux. Fabriqués à partir de 100 % polyester de haute qualité, ces rideaux occultants sont à la fois durables et faciles à entretenir, garantissant ainsi une longue durée de vie. Grâce à leur technologie de triple-tissage, ces rideaux offrent une isolation thermique exceptionnelle, vous protégeant autant de la chaleur estivale que du froid hivernal tout en bloquant efficacement la lumière extérieure. En plus de réguler la température, ces rideaux occultants contribuent à économiser de l’énergie puisqu’ils bloquent le froid entre eux et la fenêtre. Et pour que l’isolation soit aussi décorative, Deconovo propose des rideaux occultants thermiques à motifs argentés du plus bel effet ! Avec 18 coloris différents, vous trouverez à coup sûr celui qui joindra l’utile à l’agréable dans votre intérieur.

Comment installer parfaitement un rideau thermique ?

L’installation d’un rideau thermique sur une fenêtre nécessite généralement qu’il soit positionné parallèlement au cadre de la fenêtre pour assurer une efficacité optimale. Avant de procéder à cette installation, il est essentiel de tenir compte de la taille du rideau thermique. Attention, celui-ci doit être « collé » au maximum à la fenêtre pour éviter d’avoir à le replier ou à laisser des passages dans lesquels l’air froid (ou chaud) pourrait s’infiltrer. La dimension précise du rideau est donc un élément clé à considérer pour garantir une isolation thermique adéquate.

Ce qu’il faut retenir des pouvoirs d’un rideau isolant thermique

Comme nous vous l’avons dit en introduction, le rideau thermique n’est pas une solution ultime pour isoler votre maison. Si vos fenêtres sont encore en simple vitrage ou survitrage, il faudra inévitablement penser à les changer pour faire des économies. En attendant, les rideaux thermiques apportent une solution temporaire pour les anciennes fenêtres, mais également une solution pérenne pour augmenter le pouvoir d’isolation de fenêtres récentes. En effet, quelles que soient vos fenêtres, les vitres laissent toujours passer le froid avec plus ou moins d’intensité en fonction des vitrages. Les rideaux thermiques occultants se destinent généralement aux portes d’entrées, aux fenêtres ou portes-fenêtres, mais pensez aussi aux couloirs non chauffés.

Si vous disposez d’un accès direct au garage par l’intérieur de votre maison, pensez à installer ce type de rideau occultant côté garage, en comblant l’interstice du dessous de la porte. Nous n’y pensons pas toujours, cependant ces « portes de services » donnant sur des pièces non chauffées sont de véritables passoires pour le froid. Et en été, ils ont le pouvoir d’être des remparts contre la chaleur, réduisant la pénétration de plus de 70 % des rayons du soleil.