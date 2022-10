Le poêle à bois déchiqueté (à copeaux ou à plaquettes) est-il une alternative économique pour se chauffer ?

Comment nous chauffer cet hiver en dépensant le moins d’argent possible mais également en économisant un maximum d’énergie ? Depuis quelques années, c’est le poêle à granulés de bois qui tient la tête du classement, mais vous le savez, les pellets sont devenus une denrée très rare et très chère cette année… Connaissez-vous l’existence du poêle à bois déchiqueté ? Que l’on appelle aussi poêle à copeaux ou à plaquettes et qui s’utilise comme un chauffage d’appoint… Est-ce vraiment une alternative écologique et économique et une solution pour palier le manque de granulés qui pourrait durer quelques temps ? Explications.

C’est quoi un poêle à copeaux de bois ?

Comme son nom l’indique, le poêle à copeaux utilise comme combustible des déchets de bois, et non du « bois reconstitué en pellets ». A l’achat, le poêle à copeaux coûte plus cher qu’un poêle à bois classique, mais son coût d’utilisation est inférieur. De plus, comme il est un système écologique, il est éligible à certaines subventions.

Comment fonctionne ce type de poêle ?

Le poêle fonctionne donc très écologiquement puisqu’il utilise des déchets de bois que l’on appelle aussi plaquettes forestières. Il fonctionne comme un poêle à granulés, c’est-à-dire au moyen d’une vis d’amission qui va du silo à la chambre de combustion. La chaleur est ensuite transférée au fourneau, qui chauffe votre pièce. Ce type de poêle doit être installé par un professionnel, et il est un peu encombrant… Le silo à bois doit être placé à proximité du fourneau; même s’il peut être placé à un autre étage ou à 20 mètres du poêle, il faut tout de même prévoir l’espace nécessaire. Et bien entendu, puisque vous utilisez du bois, vous devrez penser à faire ramoner votre conduit chaque année.

Quels sont les avantages du poêle à copeaux ?

Les principaux avantages de ce type de poêle sont écologiques et financiers. Les déchets de bois étaient encore très peu valorisés il y a quelques années, c’est donc une manière de recycler et de valoriser ce qui ne l’était pas. Actuellement, les copeaux de bois, que l’on peut utiliser pour allumer un barbecue ou une cheminée, sont parmi les produits de chauffage les moins chers du marché. Côté prix, ils sont, pour le moment, assez abordables et devraient vous permettre d’économiser environ 30% d’énergie par an. Le pouvoir calorifuge des poêles à copeaux serait également plus élevé que les poêles à bûches, car les copeaux sont toujours plus secs que de gros morceaux de bois.

Quels sont les inconvénients du poêle à plaquettes ?

Comme on vous l’a dit précédemment, le poêle à bois déchiqueté prend de la place et ne convient donc pas aux petits espaces… Pour une maison de 100 m², si vous l’utilisez comme chauffage principal, le coût d’installation varie entre 5000 et 10 000€, mais si vous optez pour un poêle d’appoint, la facture redescend entre 1000 et 3000€ pour un fonctionnement de 3 à 6 heures par jour au maximum. Il reste cependant une inconnue, liée à la conjoncture actuelle, puisque le prix du bois fluctue énormément… Et plutôt à la hausse évidemment ! Cela dit, cela reste toujours moins cher que l’électricité !