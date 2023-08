Seastex, l’invention d’un isolant phonique et ignifugé fabriqué à partir de déchets (byssus) de moules

Les mollusques bivalves marins et d’eau douce se servent du byssus pour s’ancrer aux fonds marins, aux rochers ou à d’autres substrats solides. Ces filaments naturels doivent être ôtés des moules destinées à la consommation humaine. Au lieu de jeter ces déchets dans la nature, Sander Nevejans, designer et fondateur de Seastex, a eu l’idée de les utiliser pour fabriquer des panneaux, appelés « Acoustic Byssus Core » (ABC). Le byssus possède des propriétés exceptionnelles, dont sa capacité d’absorption de bruits et sa grande résistance au feu. Dans cet article, nous vous convions à découvrir davantage cette avancée dans les secteurs de la construction et de la décoration intérieure.

Quels sont les atouts des barbes de moules selon cette entreprise ?

Les recherches menées par Seastex sur ces fibres ont débuté en 2021. Ses équipes ont réalisé une série de tests sur des centaines d’échantillons de byssus prélevés sur un spécimen original. Elles ont ainsi découvert les caractéristiques uniques de ce matériau naturel. Un an plus tard, Sander Nevejans a développé un procédé 100 % naturel pour nettoyer de grandes quantités de déchets de barbes de moules. Il a ensuite créé un système de traitement de fibres pour les transformer en un bloc sous forme de nuage, baptisée « Seawool » ou « Sea bale ». Lors de ses recherches internes, cette société a aussi su que les filaments de byssus sont capables de s’adapter à toutes les formes lorsqu’ils sont comprimés.

Cette découverte l’a conduit à créer un nouveau type de moule permettant d’obtenir des couches de byssus compressées capables de capter et d’absorber le son. Ce nouveau matériau a été soumis à des tests complets qui auraient affiché des résultats prometteurs. En plus de sa propriété d’isolation acoustique, il serait efficace en termes de sécurité contre les incendies. Ces fibres nécessitent, en effet, une quantité d’oxygène plus importante pour s’enflammer. En cas de combustion lente, celle-ci a tendance à s’éteindre rapidement. Si ce matériau est exposé à de hautes températures, il serait en mesure de produire une couche isolante ralentissant la propagation du feu. Selon cette entreprise, les barbes de moules présentent une résistance au feu plus élevée que les autres fibres naturelles ou synthétiques existantes.

Le byssus, un matériau naturel idéal pour le développement durable

D’après cette entreprise, les fibres naturelles de byssus constituent une alternative durable et écologique aux matières premières traditionnelles telles que le coton, la laine de mouton, le chanvre et la soie. Les moules ne nécessitent ni pesticide, ni antibiotique, ni alimentation spécifique. Ces mollusques sont également connus pour leur grande capacité à absorber le dioxyde de carbone tout au long de leur croissance. Ils participent donc à atténuer l’effet de serre et le réchauffement climatique. Ils améliorent d’ailleurs la qualité de l’eau en filtrant les bactéries, les algues et les microplastiques. Il est possible de développer le secteur de la culture des moules afin de créer des emplois.

En outre, cette société suggère de favoriser des pratiques de production et de consommation responsables de ces mollusques comestibles. L’utilisation du byssus devrait être gérée de manière durable afin de préserver les ressources marines. Dans ce sens, Nevejans et son équipe accordent beaucoup d’importance à la recyclabilité de ce matériau. Les fibres dans les tuiles ABC usagées pourront être récupérées et traitées, en vue d’une réutilisation dans de nouveaux produits. Plus d’informations : Seastex.com

