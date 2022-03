NaïtUp dévoile la TriUp, une tente de toit XXL pour 3 personnes

Les gens se tournent de plus en plus vers les sorties en pleine nature pour se détendre et se ressourcer après les épreuves difficiles qu’on a dû traverser à cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Face à cette réalité, les entreprises spécialisées dans la conception d’équipements de camping ne restent pas les bras croisés. C’est le cas de NaïtUp qui vient d’annoncer un nouveau modèle de tente pensé pour les road trips improvisés. La Hussarde TriUp est effectivement une tente de toit capable d’accueillir une famille avec un enfant ou un couple qui désire avoir un couchage plus spacieux à l’occasion d’une sortie outdoor.

Pour plus de liberté

Il faut savoir que la TriUp a été conçue pour nous aider à réduire notre budget de vacances sans compromettre le plaisir d’être en phase avec la nature. Étant donné qu’il s’agit d’une tente qui se fixe sur le toit d’une voiture, les vacanciers sont libres de choisir l’endroit où ils souhaitent se prélasser. Beaucoup moins cher qu’un camping-car, ce dispositif de camping de NaïtUp résout donc les problèmes d’hébergement et de budget qui ne nous permettent pas parfois de satisfaire nos envies de s’évader pour se tenir à l’écart des soucis du quotidien.

Un modèle confortable et pratique

Créée en 2007, la gamme Hussarde compte déjà plusieurs références, dont la Quatrö lancée en 2014, la Duö lancée en 2015 et la Hussarde Family apparue en 2019. En lançant la TriUp, l’entreprise a ainsi enrichi son catalogue pour mieux répondre aux besoins des clients. Ce modèle a la particularité de pouvoir accueillir trois personnes (2 adultes et 1 enfant) grâce à son espace couchage de 220 x 140 cm et son plafond qui s’élève à 150 cm. Pratique, il se déploie en moins d’une minute grâce à une cinématique unique. D’ailleurs, il est facile de trouver un support transversal adapté pour le fixer sur le toit d’une voiture.

Des matériaux recyclés de qualité

Qui plus est, la Hussarde TriUp peut être installée sur une benne de pick-up. Fabriquée avec des matériaux recyclés de qualité, notamment de l’aluminium, de l’inox et de l’ABS, la tente a des ouvertures doublées de moustiquaires pour prévenir les piqures d’insectes. Et bien qu’elle soit imperméable, la toile laisse circuler l’air frais pour que les occupants se sentent à l’aise. À noter que comme les autres modèles de la gamme Hussarde, la TriUp est un équipement qui peut être personnalisé selon les besoins du client grâce aux nombreux accessoires proposés par NaïtUp. La liste est longue, mais elle inclut notamment des auvents de porte, des poches de rangement intérieures ou encore des filets à chaussure. La TriUp sera disponible en précommande à partir d’avril prochain pour une commercialisation à compter du mois de mai. Plus d’infos : naitup.com