2022 : comment poser et optimiser vos congés et gagner quelques jours “bonus” ?

Dès demain, nous aborderons l’année 2022, c’est un fait. Et il va peut-être falloir penser à poser vos futures vacances, mais poser ses congés payés de manière intelligente relève parfois du casse-tête. Pourtant, comme chaque année, il est possible, en choisissant les bonnes dates, de gagner des semaines (oui carrément) de congés supplémentaires.

Concrètement en 2022, vous devriez pouvoir bénéficier de 46 jours de vacances en grapillant seulement 17 jours sur vos congés payés. Et normalement il vous restera encore 13 jours à poser. Voici comment faire pour avoir deux mois de vacances en 2022 ! A vos calendriers et vos feuilles de congés. Prévoyez un petit stock quand même !

Janvier 2022

Bon c’est peut-être un peu tard, mais si vous aviez posé 5 jours de congés, vous auriez pu en avoir 9 même si le 1er janvier tombe un samedi. En posant du 3 au 7 janvier inclus, vous arrêtez le boulot le vendredi 31 ou même le 30 si votre patron est sympa, et vous revenez frais et dispo le 10 janvier… Une semaine de congé presque normale en somme, mais au moins vous attaquerez l’année reposé(e).

Avril 2022

Le mois d’avril, c’est le mois des fêtes de Pâques, et donc du fameux lundi de Pâques…En posant le vendredi 15 avril, vous aurez donc 4 jours pour vous reposer à la campagne ou ailleurs.

Mai 2022

Cette année, le mois de mai ne sera pas vraiment propice aux grands ponts habituels: les 1er et 8 mai tombent un dimanche et c’est vraiment ballot (vivement l’année prochaine !) Vous aurez quand même le droit de poser une semaine entre le 1er et le 8 mais sachez que les jours fériés qui tombent un dimanche ne sont pas récupérables, sauf bien sûr si vous travaillez les dimanches.

Au mois de mai, vous n’aurez qu’une petite journée à poser, soit le vendredi 27 mai pour bénéficier du jeudi de l’Ascension. Peut mieux faire en général sur le mois de mai, mais il faudra faire avec cette année.

Juin 2022

Encore un petit jour à poser pour bénéficier d’un weekend de 4 jours, soit le vendredi 3 juin pour reprendre le mardi 7 juin. Attention dans certaines entreprises, le lundi de Pentecôte est celui de la solidarité, il n’est donc pas rémunéré comme un jour férié.

Juillet 2022

Notre Fête Nationale tombe un jeudi, il faudra donc poser le vendredi 15 juillet pour un autre weekend de 4 jours. Attention, si le 14 juillet tombe dans vos congés annuels, il ne doit pas être décompté ou être récupéré.

Août 2022

Même principe: en posant le vendredi 12 août, vous serez en congés jusqu’au lundi 15 inclus. Et hop 4 jours de plus dans votre escarcelle… Et comme le 14 juillet, ne comptez pas le 15 août dans vos jours de congés annuels.

Octobre 2022

En octobre, ce sera le temps d’Halloween, des monstres, des sorcières… Et le 1er novembre tombera cette année un mardi. En posant donc le lundi 31 octobre, vous aurez à nouveau 4 petits jours de farniente pour profiter des magnifiques décorations d’Halloween.

Novembre 2022

Après le 1er novembre, ce sera au tour du 11 novembre, qui lui tombera un vendredi. Posez donc le jeudi 10 novembre pour 4 autres jours de congés. Et s’il vous reste assez de jours, vous pourriez vous reposer un peu plus longtemps encore: posez donc du lundi 31 octobre au jeudi 10 novembre inclus On vous décomptera normalement 9 jours de congés (avec un samedi) et vous serez pénard pendant 16 jours au total. Soit du samedi 29 octobre au dimanche 13 novembre inclus… Un coup de maître !

Décembre 2022

Mauvaise nouvelle pour décembre, les 25 et 31 décembre tomberont un dimanche… Pas de jours de congés à grapiller pour la fin de l’année prochaine, mais il y a quand même moyen de gagner quelques jours de congés supplémentaires avant décembre.

Bonne année à tous, et bonnes vacances surtout !