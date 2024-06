La vie au grand air, nous sommes nombreux à en rêver, mais souvent, nous réservons ce mode de vie aux vacances. Lorsque l’on décide de changer radicalement de vie, on choisit parfois de vivre dans une tiny-house, ou comme Laurène et Benjamin Cappa, dans un poids lourd aménagé. Ce couple de bressois, installés depuis peu dans cette région de France, a posé ses valises après 13 ans passés dans le sud, à vivre dans leur poids lourd, leur maison sur roues ! Un soir, alors qu’ils regardent un reportage sur les teardrops, ces mini caravanes en forme de larme, il leur germe une idée. Ils décident de créer leur entreprise, Style In Teardrop et de concevoir des Teardrops minimalistes, mais fonctionnelles, écologiques et autonomes. Présentation de Style In Teardrop.

Quels sont les modèles proposés par Style In Teardrop ?

Je vous présenterai en détail la Teardrop Essentielle dans la suite de mon article, car elle me semble convenir au plus grand nombre. Cependant, l’entreprise bressoise propose désormais quatre modèles distincts, de la plus minimaliste, la Teardrop Light, à la plus équipée, la Teardrop Ultra. Commençons par la plus minimaliste et aussi la moins chère. C’est normal, puisque si vous optez pour ce modèle, vous aurez tout à imaginer, à aménager pour construire vos propres rêves. Elle est livrée vide, et son prix débute à 13 700 €. Cependant, je passe donc sur le modèle suivant, comme j’y reviendrai ensuite.

La troisième caravane teardrop de la famille se nomme, la « Confort », disponible à partir de 22 570 €, elle embarque dans sa coque des équipements supplémentaires comme un sous matelas, une douchette dans la cuisine ou des WC pliants. Enfin, le dernier modèle, celle baptisée « Ultra » est disponible dès 25 520 € et se fonde sur les deux autres modèles, avec quelques options supplémentaires : un lanterneau ventilé, les jantes 15”, la galerie de toit, l’auvent et les deux béquilles stabilisatrices supplémentaires.

Focus sur la teardrop Essentielle

Avec ce modèle « Essentielle », vous entrez dans l’univers de l’utile et du fonctionnel. Elle est idéale pour les escapades spontanées en plein air, quand l’envie vous prend de partir vous aérer le corps et l’esprit. Pour des nuits sereines, elle se dote d’un matelas confortable de 140 × 200 cm, de liseuses pour la lecture nocturne et de prises 220 V pour ne pas être, non plus, totalement coupés du monde. Pour les repas, vous trouverez une cuisine entièrement équipée avec de nombreux rangements, un évier muni d’un mitigeur fixe, un réfrigérateur de 45 l et deux plaques de gaz pour préparer vos repas en toute simplicité.

Enfin, si l’envie de vous couper des réseaux, sachez qu’elle est équipée d’un système solaire complet comprenant un panneau solaire de 150 watts et une batterie EcoFlow River 2 Pro. Quant à l’approvisionnement en eau, lors de votre bivouac improvisé, il sera assuré par une réserve d’eau de 39 l. Enfin, les moustiques ne devraient pas être du voyage, du moins à l’intérieur, puisque les fenêtres sont équipées de stores et de moustiquaires dans la chambre, ainsi que de prises supplémentaires et de plus de rangement à disposition. Ce modèle « Essentielle » est disponible à partir de 18 500 €.

Quelles sont les autres caractéristiques techniques de la Teardrop Essentielle ?

Châssis : AL-KO non freiné

2 portes + moustiquaire et store intégré

1 lanterneau + moustiquaire et store intégré

Panneau solaire 170W + batterie

2 béquilles stabilisatrices

Des verrous sur chaque porte et sur le hayon de cuisine

Une grille d’aération

Une prise camping-car

Pour suivre les aventures de Laurène et Benjamin, ou en savoir plus sur leurs constructions, rendez-vous sur leur site dédié : styleinteardrop.fr. Et, vous ? Aimeriez-vous partir à l’aventure, avec votre teardrops accrochée à votre voiture, comme dans les années 80 ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .