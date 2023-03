Lightship L1 : l’invention d’une caravane autopropulsée à vision panoramique équipée d’un toit solaire

La caravane autopropulsée est-elle un concept d’avenir ? Nous voyons ce type de caravanes apparaître de plus en plus dans ce secteur. Elle est équipée d’un moteur et d’un système de propulsion qui lui permet de se déplacer de manière autonome sans avoir besoin d’être tractée par (le moteur) d’un autre véhicule. Elle est donc parfaitement adaptée aux longs voyages comme à l’exploration de sites plus éloignés. Généralement équipée du confort nécessaire : cuisine, salle de bains, espace couchage et espace de vie, elle offre un hébergement apprécié des baroudeurs. De plus, couplée à un véhicule électrique, elle permet de prolonger l’autonomie du véhicule, (ou au moins d’annuler la surconsommation de cette dernière). Ce concept a été repris par la startup Lightship basée dans la Silicon Valley avec la caravane autopropulsée L1, entièrement électrique. Découverte.

La caravane L1 de Lightship, qu’est-ce que c’est ?

Pour fabriquer sa nouvelle caravane, la start-up a choisi de miser sur les connaissances d’anciens salariés de Tesla (Rivian, Lucid, Proterra et Zoox) pour inventer et produire son nouveau modèle. Ce dernier est doté d’une architecture complètement électrique qui permet d’alimenter les roues pendant une semaine. Ceci est rendu possible grâce à une coque rétractable optimisée pour l’aéronautique. En conséquence, elle améliore l’efficacité et garantit la capacité d’un véhicule électrique d’une autonomie de 483 km à réellement la tracter sur 483 km. Cette caravane autopropulsée est née dans l’esprit des deux fondateurs, Ben Parker et Toby Kraus, tous deux anciens de Tesla. Pour eux, l’industrie des véhicules de loisirs nécessite un énorme remaniement, notamment en termes d’électrification. « Des produits inefficaces et peu fiables, ainsi qu’une alimentation électrique reposant sur des générateurs au gaz ou au propane malodorants et bruyants, entravent fondamentalement l’expérience extraordinaire que représente le voyage en plein air. », explique Parker dans une interview accordée au site NewAtlas.

Quelle est l’innovation pour la caravane L1 ?

En réalité, ils auraient pu électrifier une caravane déjà existante, comme le font de nombreux constructeurs. Cependant, ils ont préféré inventer un nouveau concept en partant de la conception jusqu’à la fabrication. De ce souhait est donc né la caravane L1 présentée en exclusivité dans les salons dédiés à ce type de véhicules. La Lightship L1 est avant tout une caravane familiale pouvant accueillir entre quatre et six personnes. Elle mesure 8.2 m de long et pèse 3 400 kg, s’éloignant des caravanes légères ou teardrop souvent autopropulsées, mais plutôt destinées aux couples qu’aux familles.

Lightship promet que sa caravane sera trois fois plus aérodynamique qu’une caravane traditionnelle et qu’elle sera capable de compenser son poids grâce à un système de propulsion entièrement électrique fondé sur une batterie de 80 kWh. L’objectif du constructeur étant de réduire la charge de la remorque à zéro pour éviter une diminution de l’autonomie ou de l’efficacité du véhicule tracteur. Lightship souhaite que sa caravane n’ait aucun impact sur la consommation de la voiture tractrice, qu’elle soit électrique ou thermique.

Comment est-ce possible ?

Selon les plans, le système de batterie alimentera simultanément le moteur ainsi que tous les appareils et équipements embarqués dans les deux véhicules. De ce fait, les besoins en carburant ou en électricité seront moindres pour le véhicule tracteur. Cela est rendu possible grâce à une imposante installation solaire sur le toit, d’une puissance de 3 000 W avec une puissance pouvant aller jusqu’à 3 kW de charge solaire extensible. Ces caractéristiques aideront la batterie à remplir son double rôle.

La caravane L1 de Lightship disposera des équipements classiques : salle de bain, cuisine, espace de vie, rangement et devrait être produite à partir de la fin de l’année 2024. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes avec un acompte de 500 dollars qui sera à déduire des 125 000 dollars (116 500 €), le prix annoncé par Lightship. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Lightshiprv.com.