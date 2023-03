Ce toit solaire est composé de tuiles en verre trempé qui s’intègrent entièrement à la toiture d’une habitation. Cette solution se révèle plus esthétique que les panneaux photovoltaïques classiques posés sur un toit existant. Elle peut être aménagée durant la construction ou la rénovation d’une maison. Le plus souvent, elle est installée sur des logements de grande surface. Ainsi, cela donne lieu à des projets grandioses. C’est notamment le cas de la pose d’un Solar Roof de 50 kW sur une prestigieuse propriété hawaïenne.

Un projet impressionnant à Hawaï pour passer à l’énergie solaire

Fin décembre 2022, l’installation d’un toit solaire de 30 kW à Katy, au Texas, était considéré comme un projet extraordinaire. Good Faith Energy, un des installateurs partenaires de Tesla, s’est chargé de ces importants travaux. Toutefois, après seulement quelques mois, ce projet a été largement devancé par un autre qui affiche une puissance de 50 kW. L’entreprise Rising Sun Solar a posé ce Solar Roof sur une grande habitation située à Big Island. Cet installateur s’est efforcé d’y intégrer le maximum de tuiles solaires afin d’obtenir un rendement énergétique maximal. Outre cela, ce toit solaire est couplé avec six unités de Powerwall avec une capacité de stockage d’énergie de 81 kW au total.

Un gain de 350 $ (326 €) par mois grâce à ce système solaire commercial

Ce système rapporte au propriétaire un revenu mensuel de 350 $ (326 €), soit 4 200 $ (3 921 €) par an (21 000 $ en 5 ans / 19 600 €). En réalité, ce projet a été réalisé dans le cadre du déploiement des centrales électriques virtuelles (VVP) de Swell Energy. Une partie de la production d’électricité est ainsi injectée dans le réseau public. Le but de Swell Energy est de résoudre les perturbations locales, ainsi que les déséquilibres de tension et de courant. Les VVP contribuent à limiter l’usage des centrales à combustibles fossiles sur le territoire américain. En plus de ce gain mensuel, le propriétaire ne paie plus des factures d’énergie. Ses besoins en électricité sont complètement couverts par le Solar Roof.

Quels sont les avantages de ce toit solaire ?

Les tuiles solaires de Tesla ressemblent esthétiquement à des tuiles ordinaires ou à des bardeaux de toit. Elles apportent d’ailleurs une certaine élégance à la maison. L’installateur doit définir le nombre de cellules solaires à installer et leur emplacement en fonction de l’orientation du logement et de l’ombrage éventuel. Des tuiles ordinaires sont posées sur les parties de la toiture les moins exposées. Il convient de préciser qu’un Solar Roof est surtout rentable dans les régions ensoleillées. En termes de qualité, ces tuiles en verre trempé sont durables et solides. Elles résistent à la fissure, à la casse et à des conditions climatiques extrêmes (grêle, tempêtes, forte chaleur…). Par ailleurs, elles profitent d’une garantie de service de 25 ans. Elles sont plus efficaces que les panneaux photovoltaïques standards. À l’aide d’une application mobile, les propriétaires peuvent suivre la production et la consommation énergétique de leur logement.

Pourquoi utiliser des batteries Powerwall ?

La solution Powerwall de Tesla peut être reliée au système de toit solaire d’un logement. Elle sert notamment à stocker l’énergie produite par les tuiles. En cas de coupure de courant (via le réseau), elle se déclenche automatiquement. Par un mauvais temps, on peut utiliser l’énergie qui y est stockée. Il est recommandé de définir au préalable la quantité d’électricité que l’on souhaite conserver afin de déterminer le nombre de batteries à déployer. Chaque Powerwall possède une puissance de 13,5 kW. Plus d’informations : Joti Mangat (Linkedin)