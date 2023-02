Boulder : l’invention d’une caravane Teardrop qui double l’autonomie des voitures électriques

Vous rêvez de partir sur les routes et de bivouaquer selon vos envies, mais sans que votre confort en pâtisse ? Ce sera peut-être avec la Boulder, une petite remorque en forme de larme appelée Teardrops, que vous réaliserez votre rêve. Conçue par l’entreprise Colorado Teardrops, la Boulder est bien plus qu’un confortable camping-car dans lequel vous pouvez vous reposer. En effet, elle est également une source d’énergie de secours pour votre voiture électrique. Avec cette remorque en forme de larme, c’est certain, vous voyagerez économique et écologique ! Spécialement adaptée aux conditions météorologiques parfois imprévisibles aux États-Unis, elle est fabriquée sur un corps soudé en aluminium aéronautique. Elle dispose notamment d’une batterie de 75 kWh qui peut prolonger l’autonomie de votre véhicule électrique et répondre aux besoins en énergie de votre bivouac. Découverte.

Les détails de la cabine

Le cadre de la cabine est fabriqué à partir de l’aluminium utilisé pour la construction des avions. Un aluminium structurel et soudé qui lui confère une extrême robustesse, une parfaite durabilité et un poids très léger. L’entreprise américaine a choisi de l’aluminium anodisé clair de 0,040″ d’épaisseur pour isoler le sol, le plafond et les murs. Un matériau à haute technicité et imperméable qui protège de toutes les intempéries. À l’intérieur, ils ont utilisé du bois Hickory, un bois local de la même famille que le noyer ou le pacanier.

Les panneaux sont également scellés dans un polyuréthane à faible teneur en COV pour une superbe allure, un nettoyage facile et une durabilité. Du côté de l’aménagement intérieur, la remorque Boulder a été conçue autour d’un matelas grand format et accueille par ailleurs deux lits superposés, deux lampes de lecture et une lumière centrale. En option, il est possible d’ajouter des armoires et des rangements pour faciliter l’organisation.

Une batterie de secours pour votre voiture électrique

La Boulder EV accueille une banque de 75 kWh de batteries EV pour vous permettre de recharger votre voiture électrique. Lorsque vous rechargez votre véhicule sur une borne de recharge, il vous suffit de recharger aussi les batteries de la remorque. Cela vous permettra de prolonger l’autonomie de votre voiture entre deux étapes. La fabrication dans un aluminium aéronautique la rend très légère et facilement tractable par un véhicule électrique. Selon les données du fabricant, cette petite remorque Teardrops est conçue pour accueillir confortablement quatre personnes. Il est donc possible de l’utiliser sur des chemins de terre, sans risquer de l’endommager.

Les caractéristiques techniques et le prix

Couchages : lit principal grand format (147 × 198 cm), deux lits superposés.

Longueur totale de la remorque : environ 5 m.

Largeur totale de la remorque : environ 2 m.

Largeur de la cabine intérieure : environ 1,50 m.

Hauteur totale de la remorque : 1,85 m.

Hauteur intérieure de la cabine : 1, 40 m.

Poids de la remorque sans option : environ 1 t.

Le prix de la remorque de camping-car Boulder EV-recharge débute à 67 000 dollars (63 500 € environ). Un prix assez élevé, semblable à celui d’un petit camping-car, mais qui vous autorisera l’accès à des endroits plus intimes. Sa spécificité réside particulièrement sur le fait de pouvoir être utilisé par un véhicule électrique et même vous garantir de ne jamais tomber en panne de batterie ! En savoir plus ? Rendez-vous sur Coloradoteardrops.com.