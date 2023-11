Style In Teardrop, une entreprise familiale spécialisée dans les mini caravanes teardrops

La Vanlife, un mode de vie qui séduit de plus en plus d’adeptes, repose sur la recherche de liberté, d’aventures et de découverte. Et justement, deux adeptes de ce mode de vie ont décidé de vivre de leur passion et de la partager. Ben et Laurène, passionnés de voyages nomades, ont créé Style In Teardrop, une entreprise française qui conçoit des mini caravanes confortables et esthétiques pour les amoureux de la liberté et de l’aventure. La Teardrop de Style In Teardrop est une mini caravane au look vintage, entièrement équipée, qui privilégie l’autonomie grâce à un panneau solaire, une batterie et des équipements pratiques. Découvrez la Teardrop Made In Fons outre-Gardon, dans le Gard. C’est parti !

Que faut-il savoir sur cette mini caravane ?

La mini caravane Style In Teardrop comprend une chambre intérieure et une cuisine extérieure, abritée sous un hayon. Cette mini caravane mise sur l’autonomie en intégrant un panneau solaire de 150 W, connecté à une batterie alimentant des équipements en 12 V et une prise en 220 V. La cuisine est équipée d’un réfrigérateur, d’une plaque de cuisson à deux feux, ainsi que d’un réservoir de 39 l d’eau propre et un autre de 13 l pour les eaux usées. En cas de mauvais temps, l’autonomie moyenne offerte par le panneau solaire est d’environ deux jours.

De plus, la batterie peut être rechargée en roulant ou en camping via une prise extérieure en 230 V. Le tarif de la Teardrop débute à partir de 15 500 €, avec une carrosserie blanche et une gamme complète d’équipement couvrant l’électricité, l’eau et la cuisine. Pour personnaliser davantage l’aménagement, des options sont disponibles, notamment le choix de la couleur de la carrosserie, l’ajout d’un auvent, d’un éclairage extérieur, des jantes spécifiques, un système audio, un coffre de flèche, ainsi qu’un lit pour enfant, entre autres.

Les caractéristiques techniques de la Teardrop Essentielle

Les éléments extérieurs

Prise camping-car

Panneau solaire Unisun 150 W

2 béquilles stabilisatrices

Deux portes avec fenêtres (toutes les fenêtres ont un rideau occultant ainsi qu’une moustiquaire).

Un lanterneau, qui peut être ouvert dans trois positions différentes : position complètement ouverte, semi-ouverte et mauvais temps.

Châssis Atas RA3000 (Non freiné) PTAC 750 kg

Éclairage LED : 4 feux arrière full LED, 2 éclairages de plaques d’immatriculation, 4 feux de position latéraux LED.

Les éléments intérieurs

Éclairage LED : Partie chambre : 2 liseuses 12 V ; 2 plafonniers 12 V ; 2 prises chambre 220 V -Partie cuisine : 2 prises cuisine 220 V ; 1 barre LED cuisine 12 V ; 1 prise alimentation 220 V.

Système solaire EcoFlow River (batterie + panneau solaire) : 720 Wh pour l’alimentation de tous vos appareils.

Glacière à compression 45 l sur rails.

Kit eau (une pompe à eau, un robinet à contact, un évier, 3 réservoirs d’eau de 39 l au total et un réservoir eau grise 13 l).

Plaque de cuisson gaz 2 feux (cartouche CV 470 fournie).

Matelas 140 × 200 cm.

Meubles de rangement cuisine et chambre.

À propos de Style in Teardrop…

Ben et Laurène, un couple de trentenaires dont la rencontre a été le point de départ d’une aventure extraordinaire, se sont connus en 2016, dans la station de ski de Tignes. Une connexion immédiate s’est établie, fondée sur leur passion commune pour l’aventure et la découverte, qui allait façonner leur avenir. Ben, mécanicien de formation, menait une vie nomade dans son camion depuis l’âge de 19 ans. Laurène, elle, était plus sédentaire et occupait un poste de responsable de spa dans des établissements prestigieux.

Elle a alors embarqué dans le camion de Ben, vers le sud de la France. Les réactions des gens qu’ils ont croisés sur leur route les ont menés à partager leur passion et à fonder Style In Teardrop, une marque dédiée à la conception de Teardrops confortables et esthétiques pour les amoureux de l’aventure et de la liberté. En savoir plus ? Rendez-vous sur styleinteardrop.fr. Que pensez-vous de cette mini caravane Teardrop ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .