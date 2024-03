DayTripper : cette mini caravane en forme de larme (teardrop) pèse seulement 400 kg

Aujourd’hui, la plupart des camping-cars sont devenus des engins luxueux, qui rebutent la plupart d’entre nous. Comment investir plusieurs dizaines de milliers d’euros dans un monstre sur roues, qui servira uniquement pour les vacances ? En France, plus de 600 000 véhicules de loisirs sont en circulation selon France Camping-Car. Mais, certains prix, comme celui de l’Elysium Furion, à deux millions de dollars, dépassent l’entendement ! Pour ceux qui souhaitent conserver l’âme du camping d’antan, et des joies de la caravane rudimentaire, Vistabule, une entreprise américaine basée dans le Minnesota, lance sur le marché, le Daytripper. C’est une mini caravane en forme de larme, légère comme une plume, qui propose le confort nécessaire à une bonne nuit de sommeil. Je vous invite à la découvrir dans mon article.

Plus petite et plus légère

Basée dans le Minnesota, Vistabule est l’une des entreprises américaines les plus réputées dans la conception de caravanes classiques. Avec quelques signes distinctifs pour ses modèles, comme des couleurs toujours vives, des fenêtres panoramiques gigantesques et le « confort à tous les étages ». Néanmoins, les adeptes du camping sont désormais à la recherche d’abris plus rudimentaires, plus légers aussi, qui leur autorisent une plus grande liberté de mouvement. La société Vistabule s’est alors penchée sur la nécessité de proposer quelque chose de plus petit que son modèle original de 14 pieds (4,2 m), pesant 1 420 livres (644 kg). Voici comment le Daytripper est né, une charmante larme ultralégère destinée à attirer une nouvelle génération d’aventuriers qui souhaitent revenir aux fondements du camping.

Une mini caravane minimaliste

En concevant le Daytripper, Vistabule acquiert un nouveau modèle, en forme de larme, qui devient celui d’entrée de gamme sa marque. Ce modèle vient proposer aux budgets les plus serrés, une mini caravane entièrement équipée. Le nom de ce modèle, directement inspiré par la chanson des Beatles “Day Tripper”, résume parfaitement l’essence de cette caravane comme solution de camping minimaliste. C’est un véhicule épuré, proposant simplement un lit rabattable pour une nuit confortable, sans les commodités supplémentaires. Il ne faudra donc pas s’attendre au grand luxe, mais au strict nécessaire pour se ressourcer, et passer une douce nuit, à l’abri du vent, de la pluie, et des visites animales nocturnes.

Au plus proche de la nature

Le Daytripper, est en conséquence un modèle épuré, inspiré du modèle originel de Vestibule. Par exemple, la cuisine arrière a totalement disparu au profit d’une entrée arrière plus spacieuse et plus facile d’accès. En revenant aux fondamentaux du camping, Vestibule propose un véhicule compact et léger avec seulement 3,7 mètres de long et pesant uniquement 408 kg. En plus de la cuisine, le canapé lit a aussi été supprimé, ce qui permet un espace intérieur plus grand avec une longueur de 234 cm et une hauteur de 112 cm.

Dans cette mini caravane, sont inclus un matelas, un ventilateur bidirectionnel MaxxFan, des ports de ventilation, des plafonniers et des éclairages de trappe, un cric à languette et de branchements solaires Zamp. Proposé à partir de 14 995 $ US (13919 €), le Daytripper de Vistabule propose une solution de camping minimaliste pour ceux qui recherchent une expérience proche de la nature sans les tracas d'une remorque entièrement équipée. Plus d'informations : vistabule.com.