La mini caravane AlphaGo S6 Air V4 est dotée d’une tente qui se gonfle toute seule en moins de 5 mn

En matière de caravanes, chaque année, les innovations sont nombreuses et se présentent sous diverses formes… On peut citer les fameuses Teardrops, caravanes en forme de larme, qui rivalisent d’ingéniosité pour proposer des véhicules compacts et fonctionnels. En France, 7591 campings sont prêts à accueillir les touristes ayant faim de nouvelles aventures, que ce soit dans une tente, une caravane, un mobil-home suréquipé ou un camping-car. Cette fois-ci, je vous embarque à la découverte d’une étonnante caravane de camping entièrement tout-terrain baptisée AlphaGo S6 Air V4. Son nom commercial inclut le mot « Air » et ce n’est pas un hasard puisque cette drôle de caravane est autogonflante ! Le luxe à portée de main, mais avec un gonfleur ! Découverte.

Une caravane autogonflante et peu encombrante

Le principal défaut d’une caravane traditionnelle est d’être relativement encombrante et assez peu maniable. On se souvient tous, du moins si nous avons déjà vécu l’expérience du caravaning, de la caravane capucine lourde à déplacer et à installer sur son emplacement. Et, on se souvient aussi des problèmes liés à son hivernage, obligés de payer un gardiennage, de la laisser au camping, ou de l’installer dans son jardin contre une autorisation de la mairie. Bref, être propriétaire d’une caravane nécessite un brin d’organisation. Alors qu’avec une caravane telle que l’AlphaGo S6 Air V4, tous ces inconvénients disparaissent ! Avec elle, qui nous vient tout droit d’Afrique du Sud, l’été, vous l’attelez puis partez en vacances jusqu’à six personnes. Au retour, vous la dégonflez et la rangez dans votre garage pour l’hiver. Intelligent, non ?

La tente se gonfle en moins de 5 minutes

Si vous avez connu les caravanes pliantes, qui, tractées, ressemblaient à de grosses remorques, c’est un peu le même principe, mais gonflable. Outre la facilité d’utilisation, elle réduit le stress et [les engueulades] liés à l’installation du campement ! Une fois gonflée, l’AlphaGo se transforme en une splendide villa à plusieurs pièces avec des équipements luxueux à l’intérieur. La caravane intègre une technologie de gonflage à air développée par Opus Campers, éliminant ainsi le besoin de poteaux de tente traditionnels. Grâce à cette innovation, la caravane peut être installée en seulement cinq minutes, offrant un espace intérieur et extérieur spacieux. Cela permet aux occupants de pleinement profiter de leur aventure de camping, contrairement aux caravanes traditionnelles qui restreignent les utilisateurs à l’intérieur de leurs quatre murs. Conçue en aluminium et sur un châssis en acier galvanisé, elle se fera légère, tractée par votre véhicule.

Un intérieur spacieux et luxueux

Je terminerai cette petite visite par une présentation de l’intérieur, qui devrait vous laisser admiratifs. En effet, les deux sections du toit se déplient pour former deux plateformes de couchage, pendant que l’auvent et la salle de bain se gonflent en appuyant sur un simple bouton. Bien entendu, tout est automatique, vous n’aurez pas besoin de pomper pour gonfler votre caravane ! La caravane de camping propose un intérieur spacieux et luxueux, équipé d’une cuisine complète, de deux chambres et d’un salon/salle à manger convertible en troisième lit. Pour les loisirs, elle est dotée d’un écran de 60 pouces et d’un projecteur haute définition.

Le modèle AlphaGo S6 Air V4 est disponible à partir de 449 995 rands sud-africains (approximativement 22 650 €), incluant une batterie de 100 Ah, un système de charge et un réservoir d’eau douce de 75 litres. Des options telles qu’un onduleur et des panneaux solaires sont également disponibles. Fabriquée en Afrique du Sud, il est peu probable qu’elle soit disponible en France, mais elle vaut le coup d’œil, non ? Pour en savoir plus sur cet étonnant concept, rendez-vous sur le site officiel : alphago.co.za. Que pensez-vous de cette caravane très innovante ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .