Mink Campers dévoile une mini-caravane teardrop entièrement électrique

À l’heure où les besoins des consommateurs évoluent rapidement sous l’effet des progrès technologiques, les entreprises doivent continuer à innover pour faire la différence. Connue pour le Mink Sports Camper 2.0 qui est une mini-caravane de forme ovale alliant modernité et élégance, la marque islandaise fondée en 2015 revient aujourd’hui sur le devant de la scène des camping-cars avec une nouvelle remorque teardrop baptisée Mink-E. Comme son nom le laisse entendre, il s’agit d’un modèle électrique. Mieux encore, Mink Campers affirme qu’il s’agit de la première caravane en forme de goutte d’eau 100 % électrique au monde !

Un accent sur le design

Alors que les modèles précédents reposaient sur des chauffages diesel et des cuisinières à gaz, le Mink-E tire son énergie d’une batterie rechargée par des panneaux solaires. Outre son aspect écologique, la nouvelle mini-caravane de la marque islandaise met l’accent sur le design. À ce propos, nous pouvons dire qu’elle hérite de la conception du Sports Camper 2.0 qui renvoie aux racines nordiques de l’entreprise. Comme ce modèle lancé il y a quelques années, la nouvelle remorque cible principalement les automobilistes désireux d’expérimenter le camping-car. Malgré sa taille, elle promet d’offrir aux campeurs la liberté d’explorer sans sacrifier le confort.

Une caravane recyclable en bonne partie

Le Mink-E a été conçu pour pouvoir accéder même aux endroits les plus reculés en toute facilité. La caravane Teardrop dispose d’une grande lucarne panoramique et de fenêtres latérales surdimensionnées, assurant une excellente connexion à la nature depuis son intérieur confortable. Elle renferme notamment un matelas queen-size de style scandinave. À cela s’ajoute une couchette qui se rabat contre le mur et peut être utilisée comme lit pour enfant ou comme espace de rangement. Tout comme les précédents produits de la marque, le Mink-E est conçu pour s’adapter au climat imprévisible de l’Islande. Avec sa coque de 30 mm d’épaisseur, fabriquée à partir de plastique ABS fusionné de haute qualité, la remorque résiste facilement à des températures en dessous de zéro degré. De plus, ses murs sont dotés d’une isolation Armaflex de 19 mm.

Prix et disponibilité du Mink-E

L’engagement de durabilité de Mink Campers à travers le Mink-E ne se limite pas à l’utilisation de l’énergie solaire, la marque affirme également avoir opté pour des matériaux recyclables pour la fabrication de la mini-caravane. D’après elle, 25 % des composants de la remorque peuvent être recyclés. À noter que pour assurer une excellente ventilation intérieure, le fabricant a intégré aux parois latérales du Mink-E son système AirFlow. Pesant à peine 510 kg, le Mink-E pourra être tracté aisément par une voiture de tourisme.

La mini-caravane propose de multiples espaces de rangement, dont un coffre à glace illuminé de 36 l. L’espace cuisine, situé à l’arrière, comprend également des prises 12v et 220v. Le Mink-E est d’ores et déjà disponible en ligne sur le site web de Mink Campers. Il coûte à partir de 25 328 livres sterling, soit à peu près 29 400 €. Plus d’infos : minkcampers.com. Que pensez-vous de cette caravane entièrement électrique ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .