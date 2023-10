Wander Tears : un kit pour fabriquer soi-même une mignonne mini-caravane Teardrop en bois

Vous êtes amateur de caravane en forme de larme dite teardrop et vous vous imaginez parfaitement parcourir les routes avec elle. La marque américaine Wander Tears propose une mini-caravane en forme de larme, le Vaga. Livré en kit avec toutes les pièces prédécoupées, il occupera son futur propriétaire pendant les quelques heures de montage. Vendu à 3 311 € environ, il est livrable gratuitement aux États-Unis. La seule manière de l’avoir en France est donc d’avoir une adresse de livraison au pays de l’oncle Sam et de faire rapatrier le gros colis jusqu’en France. Découverte.

Que comprend le kit DIY Vaga ?

La caravane en kit Vaga Tears propose une solution complète pour les amateurs de bricolage qui souhaitent construire leur propre petite caravane. Chaque pièce est soigneusement découpée à l’aide d’une technologie CNC de pointe, garantissant une précision parfaite dans le contreplaqué de bouleau préfini de haute qualité. Ce kit révolutionnaire vous permet de gagner des mois sur votre projet, car toutes les pièces nécessaires à la construction sont incluses. Des murs intérieurs aux murs extérieurs, des armoires de cuisine à la tête de lit, tout est préfini pour faciliter l’assemblage. De plus, le kit comprend des éléments pratiques tels que des canaux de câbles acheminés dans les murs extérieurs, des pièces de tiroir pré-percées pour un montage précis et même des plans détaillés pour vous guider tout au long du processus.

Que ne comprend pas le kit DIY Vaga ?

Tout d’abord, les matériaux de sol ne font pas partie de l’ensemble, mais ils sont facilement accessibles localement pour vous permettre de personnaliser votre petite caravane selon vos préférences. De plus, le kit exclut le toit, le plafond et la trappe en contreplaqué de 3 mm, ce qui donne aux constructeurs la liberté de choisir et d’ajuster ces éléments en fonction de leurs besoins spécifiques. Les accessoires, les finitions extérieures et le matériel nécessaire pour achever l’aménagement intérieur ne sont pas inclus dans le kit, laissant ainsi la porte ouverte à une personnalisation totale de votre caravane selon votre style et vos exigences particulières.

Le kit DIY Vaga, c’est pour qui ?

Ce kit se destine à plusieurs catégories d’acheteurs selon Wander Tears. Ce serait « pour ceux qui n’ont pas le temps », « pour ceux qui ne possèdent pas d’outils » et pour les bricoleurs du dimanche ! Avec le kit, il semble quasiment impossible de ne pas parvenir à construire sa mini-caravane. Bon, il faudra tout de même être un tant soit peu bricoleur. En effet, avoir la structure est un pas franchi, mais l’aménagement intérieur ne se fera pas non plus d’un coup de baguette magique. Le kit pèse 283 kg, mesure 2,41 m × 1,24 m × 30 cm, la livraison est gratuite et se fait en 3 à 7 jours, mais uniquement aux États-Unis.

Si vous rêvez une aventure nomade à bord d’une caravane en forme de larme, le kit Vaga Tears de Wander Tears procure une opportunité excitante pour les bricoleurs passionnés. Cependant, avec la livraison disponible exclusivement aux États-Unis, les amateurs français devront faire preuve de créativité pour rapatrier ce projet unique. Dommage, elle est trop mignonne cette petite caravane en bois, non ? Retrouvez toutes les informations sur le site officiel : wandertears.com. Que pensez-vous du kit pour fabriquer soi-même une mini-caravane en forme de larme ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .