Knaus-Tabbert dévoile une mini caravane dédiée aux voitures électriques, la Yaseo

Afin de lutter contre le dérèglement climatique, l’électrification des véhicules, y compris les camping-cars et les caravanes, figure parmi les solutions adoptées par le secteur du transport routier. De nombreux constructeurs automobiles s’y lancent depuis quelques années, en l’occurrence WOF, Vanlifer, Winnebago et Nissan. La société Knaus, basée en Allemagne, commence également à se démarquer sur le marché du camping-car électrique. En 2021, elle avait attiré l’attention des médias et des visiteurs au Caravan Salon de Düsseldorf avec son camping-car tout électrique E.Power Drive. Et cette année 2023, le constructeur a encore impressionné avec sa nouvelle remorque caravane électrique Yaseo, innovante et confortable. Cette solution de transport utilise des matériaux ultralégers et bénéficie d’une conception aérodynamique bien spécifique. Découverte.

Les plus de cette caravane 100 % électrique

La caravane de camping Yaseo semble, à première vue, moins aérodynamique que d’autres concepts de la société Knaus comme le Caravisio lancé il y a dix ans. En réalité, sa partie avant possède une taille plus réduite, avec un nez plus affiné pour faciliter la circulation de l’air lors du déplacement. Cette conception permet d’optimiser la traction et d’augmenter l’autonomie du véhicule de remorquage en limitant la traînée. Elle aurait également accordé une attention particulière au poids de cette remorque sans infrastructure GPL. En privilégiant des matériaux légers, le fabricant a pu y intégrer un large plan de plancher. En effet, l’espace de plancher de 7,3 m du modèle Yaseo 500 DK dispose d’une surface utilisable aussi grande que celle disponible dans le Sudwind 580 QS avec un espace de plancher de 13,3 m.

Des équipements et des meubles polyvalents

Le constructeur serait parvenu à optimiser l’espace de cette remorque électrique en s’inspirant du concept du Travelino sorti en 2014. L’équipe de concepteurs a méticuleusement étudié les composants structurels, les espaces multifonctionnels et le choix du mobilier. À l’avant du modèle 500 DK par exemple, la salle à manger avec deux bancs peut se convertir rapidement en chambre à coucher avec un lit escamotable Murphy de 160 x 200 cm, et inversement. Depuis le mur avant de la caravane, le lit descend et se pose sur les banquettes, tandis que la table dotée d’un pied pliable se fixe aux lattes en bois.

À l’arrière de la remorque de camping 500 DK, un canapé-lounge en forme de L est aménagé. Ce meuble peut être utilisé comme un lit simple. En option, il peut se transformer en lit double de 130 x 200 cm. D’ailleurs, une couchette supplémentaire peut être installée au-dessus de ce salon arrière. À proximité, la salle de bains est extensible en accordéon vers l’extérieur pour contenir la douche. Outre cela, cette caravane comporte un espace de rangement frontal de pleine largeur. Les tiroirs près des banquettes peuvent se glisser à l’intérieur du mur avant et la table à manger peut se replier contre le mur dessus pour dégager l’allée.

L’intérieur de cette remorque comprend également un bloc cuisine simple équipé de deux plaques de cuisson à induction, un réfrigérateur et un évier. Les portes d’accès extérieures permettent d’accueillir deux vélos électriques. En plus de ces espaces multifonctionnels, le système d’alimentation du Yaseo peut être branché au véhicule de remorquage afin de profiter de l’éclairage le soir. Il est à noter qu’en plus du modèle 500 DK, Knaus a aussi présenté le modèle Yaseo 340 PX pour deux personnes. Plus d’informations : Knaus-Yaseo.com

